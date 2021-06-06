女空軍遭「豬哥學長」性騷輕生！總統文在寅致歉　親上靈堂悼念

▲文在寅6日參加顯忠日追悼儀式後，旋即前往李姓女副士官靈堂悼念。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

南韓空軍李姓女副士官生前遭到隊內資深學長多次性騷，向上級回報又遭漠視、吃案，最後於今年5月21日絕望輕生，喚起社會對軍隊性犯罪的高度重視。今（6）日為南韓紀念殉國烈士的「顯忠日」，因此總統文在寅前往靈堂，向李姓女副士官家屬致哀。

根據《韓聯社》報導，文在寅6日上午在出席第66周年顯忠日追悼儀式後，立即趕往京畿道城南市國軍首都醫院，拜訪李姓副士官的靈堂，向家屬致哀。

他表示，「軍營文化的各種積弊現象如今還殘存在我國社會，造成無辜的生命遺憾死亡，在此我向全民致歉！不僅需維護士兵們的人權，也須即時匡正軍紀與國家安全。」

▲南韓空軍女副士官遭資深學長性騷後選擇輕生，國防部長徐旭前往京畿道城南市國軍首都醫院靈堂向死者家屬致哀。（圖／達志影像）

報導指出，文在寅相當重視此次女空軍遭性騷輕生的案件，不僅在發表聲明後，下令針對軍隊內進行從上到下的嚴格搜查，還在短時間內批准空軍參謀總長李成龍（이성용）的請辭，希望從此杜絕軍隊性騷擾文化。

據悉，李姓女副士官在忠清南道瑞山市空軍20戰鬥飛行團服役，3月初被隊上資深學長強迫參加晚餐聚會，該聚會違反「5人限聚」防疫規定，回程時在休旅車後座慘遭其撫摸身體，還被逼觸摸對方身體特定部位，事後接受20多次心理諮商治療，然而因為性騷案遭到軍隊檢調機關冷處理，遂於5月21日輕生。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；生命線協談專線：1995

►女空軍遭性騷後輕生！淚勸豬哥學長「別這樣」 軍方疑吃案護航

►女空軍遭「豬哥學長」多次性騷輕生！空軍參謀總長請辭獲准

Apple Watch降價激推！Air Pods Pro更優惠

★《宇宙人外信》

：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast