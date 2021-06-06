快訊／找出社區隱形感染源！　侯友宜：明起再增2處社區篩檢站

記者楊蕓／新北報導

新北市長侯友宜6日宣布，明天起在新莊及蘆洲增設二處社區篩檢站，加上原有14處社區篩檢站，共計16處篩檢站，總篩檢量能可達4500人。

▲新北市長侯友宜宣布在新莊及蘆洲增設二處社區篩檢站。（圖／新北市政府提供）

中央流行疫情指揮中心6日公布，國內增加343例本土個案，新北市增加160例全台最多。侯友宜召開防疫記者會，公布各行政區累計，其中三重增加最多38人、中和22人、板橋區20人。另外，新北確診個案累計4838人，熱區以板橋最高，共1068人。

新北市今天增加160例，其中以三重增加38人最多，中和22人、板橋區20人、土城11人、新莊10人。侯友宜提醒，新北疫情仍非常嚴峻，三重區要更低度活動，中和、板橋比昨天有下降趨勢，至於土城、新莊、永和、蘆洲、新店等區域，也要保持低度活動。

新北市社區篩檢站如下：

【新莊部北社區篩檢站】（6/7啟用）

服務醫院：部立台北醫院

服務地點：部立台北醫院

服務量能：每日300（首日200）

服務時間：網路預約50名，現場50名（上午8:00，下午13:00開始）

【蘆洲永安公園快篩站】（6/7啟用）

服務醫院：宏仁醫院

服務地點：蘆洲永安兒童公園活動中心（永安北路2段42-6號）

服務量能：每日200（首日下午開始）

服務時間：08：30發號碼牌，09：00開始篩檢；13:30 發號碼牌，14:00開始篩檢

【三重亞東篩檢站】

服務醫院：亞東醫院

服務地點：光興閱覽室（三重區正義南路62號1樓）

服務量能：每日300（首日200）

服務時間：網路預約80名，現場20名（8:30開始

【板橋大型篩檢(疫苗接種)站】

服務醫院：新北市立聯合醫院

服務地點：板橋區環河西路四段與華江七路口

服務量能：每日600

服務時間：網路預約，09：00 -17：00

https://reg.ntch.ntpc.gov.tw:4443/RapidScreeningWeb



【板橋聯醫篩檢站】

服務醫院：新北市立聯合醫院

服務地點：新北市立聯合醫院板橋院區

服務量能：每日300

服務時間：08：00發號碼牌，09：00開始篩檢

【三重聯醫篩檢站】

服務醫院：新北市立聯合醫院

服務地點：新北市立聯合醫院三重院區

服務量能：每日300

服務時間：08：00發號碼牌，09：00開始篩檢

【雙和社區篩檢站】

服務醫院：部立雙和醫院

服務地點：部立雙和醫院

服務量能：每日300

服務時間：08：00發號碼牌，09：00開始篩檢

【土城長庚篩檢站】

服務醫院：土城長庚醫院

服務地點：土城長庚醫院

服務量能：每日300

服務時間：線上預約，09：30 開始篩檢

https://register.cgmh.org.tw/Department/V/V0990A

【永和耕莘篩檢站】

服務醫院：永和耕莘醫院

服務地點：永和耕莘醫院

服務量能：每日200

服務時間：08：30發號碼牌，09：00開始篩檢

【新莊樂生篩檢站】

服務醫院：部立樂生療養院

服務地點：部立樂生療養院

服務量能：每日100

服務時間：網路預約，09：30開始篩檢

【泰山輔大篩檢站】

服務醫院：泰山輔大醫院

服務地點：泰山輔大醫院

服務量能：每日300

服務時間：08：00發號碼牌，09：00開始篩檢

【中和社區篩檢站】

服務醫院：永和耕莘醫院

服務地點：山北市民活動中心(鄰山北公園旁)

中和區莊敬路49巷29弄2號

服務量能：每日200

服務時間：08：30發號碼牌，09：00開始篩檢

【新店耕莘篩檢站】

服務醫院：新店耕莘醫院

服務地點：新店交通公園（新北市新店區民族路109號）

服務量能：每日200

服務時間：08：30發號碼牌，09：00開始篩檢

【中和機動篩檢站】

服務醫院：怡和醫院

服務地點：積穗市民活動中心（員山路455巷10號）

服務量能：每日300（首日上午100）

服務時間：08：30發號碼牌，09：00開始篩檢

【新店慈濟篩檢站】

服務醫院：新店慈濟醫院

服務地點：新店慈濟醫院

服務量能：每日300（首日200)

服務時間：08：30發號碼牌，09：00開始篩檢

【板橋機動篩檢站】

服務醫院：板橋中興醫院

服務地點：永豐市民活動中心（板橋區永豐街124號）

服務區域：板橋

服務量能：每日300（首日200）

服務時間：08：30發號碼牌，09：00開始篩檢



呼籲社區篩檢站優先採檢以有高風險區活動或接觸史者為優先。

提醒攜帶健保卡、全程戴醫用口罩，勿搭乘大眾運輸工具