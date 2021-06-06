市場人潮難處理？「警察+大聲公」豬肉西施不懂：管好進出最簡單

▲本土疫情嚴峻，菜市場多次被指為群聚感染的高風險場所。（圖／記者姜國輝攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

「今天週日，現在11:00我竟然有時間發文……」被封為「豬肉西施」的張采婕6日中午發文，說早上9點，她就聽到台北市長柯文哲的聲音，接著就是警察帶著大聲公來管制、宣導。忙了一個段落後，她才知道是在管制，室內禁止5個人、室外禁止10個人，不然就要休市，讓她很納悶「為什麼浪費警察人力做這個……」

張采婕在粉絲專頁「采婕 Charlene （東門信義肉舖）」發文，說早上一宣導，「所以人走光了，留下不知道要不要營業的攤商……」接著表示，前幾天她看到柯文哲決定用監視影像來監測市場人流，讓民眾「上網看人多不多」再決定要不要出門，這個方法也很搞笑。

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「為什麼市場要不要營業他們搞不定？」豬肉西施指出，因為直接停業休市的話，大家就會往室內去買東西，畢竟吃還是得吃；而且現在連做外送在撐的餐廳可能也沒地方可以補貨了，「食材的大宗，全在傳統市場。」

▲北市中山建國所警方前幾日曾一早就到濱江果菜市場，管制採買人潮並進行勸導。（圖／記者張君豪翻攝）

張采婕直說，相關單位也不敢讓每個市場輪流營業，擔憂這樣恐怕造成人潮集中。她忍不住發表自己的看法，「其實最簡單就是管好大家進出，確實做好衛生。」但市長卻寧可派人來用大聲公叫大家趕快去快篩、戴口罩，也不願派人力幫忙分擔出入口管制。

她坦言，市場的攤販都知道自己算是高風險第一線工作人員，雖然還無法打疫苗，但也有盡力一直消毒噴酒精、保護自己也保護客人，「我們不敢抱怨，抱怨會被說還可以營業不知足，累了也不敢休息，休息了就會被謠傳：『欸！她家確診？』。」

最後張采婕直嘆，「待會我們市場預防性自主的清消，為了更安全的環境讓大家採買。希望我們這陣子一直進步，維持的環境不要被搞的不上不下，做一天賠一天。」更透露，怕大家沒地方買食材，她還補了雙倍的貨，結果人卻走光了，也是相當無奈。