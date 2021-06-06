冰箱滿了也要去！長輩執著衝市場　網點出「3吸引力」：很難改

▲新店建國市場人流管制。（圖／記者林振民攝，下同）



實習記者陳妙津／綜合報導

國內疫情大爆發，不少縣市為了控管人流紛紛祭出市場分流措施，但假日時仍湧現大批採買潮。有網友在《PTT》八卦困惑表示，為什麼就算是冰箱滿的，或兒女用網購已經備妥14天存量，還是沒辦法阻擋老人往市場跑，釣出不少網友回應傳統市場有的3大吸引力，「物美價廉」、「人情味你不懂啦」、「可以親自挑菜」。

原PO納悶表示，看了菜市場即時影像後發現，即使下雨、進出要掃QRCode實聯制，還是一堆長輩湧入市場採買，就算兒女已用網購備妥14天食物存量，把家裡冰箱塞滿，仍無法阻擋長輩跑市場。

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原PO回憶，剛實施三級警戒的前2週，大家確實都比較安份，但悶了2、3個星期後，卻又憋不住開始跑菜市場，人潮幾乎跟三級警戒前差不多，讓他疑惑「這執著是否有解」，並問「你家的老人是不是也是缺個東西，口罩一戴、雨傘一撐，『我去買個東西』」。文章一出，其他網友看了紛紛同感回應，「覺得菜肉比較新鮮，講也講不聽」、「我也勸不聽我太太和我媽」。

有網友點出長輩愛逛市場的3大原因，除了物美價廉、品項比大賣場更豐富齊全外，更重要的是可以人情味濃厚，還可以聊天話家常，「人情味你不懂啦」、「習慣很難改啦，年輕人買東西有購物清單，老人家習慣全部看一輪再決定買什麼」、「買個青菜還送蔥，買肉類還幫忙切片切絲」、「傳統市場都是同輩，還會碰到認識的人」。也有網友指出，有的長輩不太會使用線上網購，或即使會使用，也會「嫌貴又不能親自挑，還是喜歡眼見為憑」。