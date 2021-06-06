曾人與人的連結！他快篩陰「2家人染疫」　自責害媽病逝：人生的痛

▲母親不幸病逝。（示意圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

「我自己有去人與人的連結。」一名男網友表示，自從疫情在萬華爆發以後，他便趕緊告知家人並戴口罩做防護，然而母親依舊被他傳染。老母親5月19日快篩陽性以後便入院，在隔離負壓病房一路住到6月1日，最終不幸身亡，讓原PO心碎直呼「人生的痛。」

這名男網友在臉書社團「我是板橋人」上發文，表示自己是確診者，因為他曾有「人與人的連結」，因此5月12日得知萬華疫情大爆發後，便趕緊告訴家人並戴上口罩做防護，但是，母親卻從14日起一直咳嗽不止。

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由於媽媽本來就常喉嚨乾咳，因此原PO起初不以為意，只有請對方多喝水，一直到幾天後，大哥因為發高燒而做快篩，篩出陽性後便住進防疫旅館做隔離，他才驚覺事態不妙。

當天下午，媽媽因為想洗頭、洗澡，所以身為兒子的他第一次幫媽媽服務，怎料，這既是第一次也是最後一次，洗完以後媽媽累癱在床上，二哥發覺不對勁便趕緊送媽媽到醫院安排快篩。

▲原PO坦言自己曾有「人與人的連結」。（圖／翻攝自Facebook／我是板橋人）

媽媽被篩出陽性後，立刻入住負壓病房，豈料19日入住後就再也沒出院，6月1日不幸病逝，於6小時內火化。事實上，原PO在得知媽媽身體有恙時，他也同時安排檢查，20日當天快篩陰性，但因為母親確診的緣故，他24日便前往疫調中心配合調查，而當日晚上得知自己PCR結果為陽性。

原PO得知自己確診的消息後，不免將媽媽的離開算在自己頭上，因此他就忍不住直呼，「人生的痛！」而他也在留言處補充道，端午節連假快到了，希望大家能待在家防疫，等生活恢復正常，才能好好過節。

貼文曝光後，網友紛紛留言回應，「請節哀，祝你早日康復」、「沒有人會故意給家人染病」、「謝謝你的誠實，把病毒帶出來的不是你，也不是萬華」、「願早日康復」、「謝謝您提醒大家，防疫不可輕忽」。