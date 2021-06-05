關家裡不是關山洞　柯文哲鼓勵「多視訊聯繫感情」

▲柯文哲。（圖／北市府提供）

記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎疫情延燒，台北市北投區傳出有一戶4口人家，4人確診3人死亡。對此，台北市長柯文哲說，最近請大家沒事不要出門，「叫你躲在家裡，不是躲在山洞」，親屬之間還是要多關心，若能用視訊的話最好，「因為看一看，總會看到哪裡怪怪的、不對勁，該就醫就趕快就醫」。

台北市政府5日下午召開防疫記者會。會中有記者提問，萬華傳出1名男子陳屍青茶館、北投也有一家3人被發現陳屍屋內，市府目前掌握情況？是否都確診？未來如何於防這樣的狀況？

對此，社會局長周榆修說，萬華男子死亡一案在3日就相驗完成，目前沒有相關確診資料；北投3人死亡一案，經查發現該戶人家沒有福利身分，也不是弱勢，經濟上還有一定水準，主要是疫情爆發後，住萬華的兒子回北投照顧家人，父母、妹妹同住，今天確定妹妹是PCR陽性，3位過世者的還在等檢體採檢，正在等待最後結果。

接著柯文哲則補充，最近在講說請大家沒事不要出門，很多人躲在家裡，「但叫你躲在家裡，不是躲在山洞」，意思就是，親屬之間總是有親戚有朋友，彼此一個電話的問候、發LINE或視訊，還是必要。

柯文哲說，北投這案例，4個人住一起，是家人打電話發現怎麼都沒人接，才找里長破門而入才發現，「所以我們要跟大家講，不是說不要出門，少出門、減少人與人直接接觸，不是叫你完全跟這社會不來往」。

柯文哲說，我們要保持隔離，但彼此之間還是要多聯絡，不管電話、視訊，還是要多聯絡；柯解釋，為什麼要鼓勵用視訊？因為看一看，總會看到哪裡怪怪的、不對勁，該就醫就趕快就醫，「北投的案例就是家人打電話都沒人接，才找里長破門而入」，希望這段時間在家裡，還是多多問候，鼓勵大家用視訊交談。