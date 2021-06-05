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中國批評無須理會！　菅義偉外交顧問：迅速捐台疫苗才有意義

▲▼日航載AZ疫苗抵台。（圖／記者湯興漢攝）

▲日航載124萬劑AZ疫苗抵台。（圖／記者湯興漢攝）

記者張方瑀／綜合報導

日本提供給台灣124萬劑疫苗在4日送抵，從消息曝光到運達台灣，過程相當迅速。日本首相菅義偉外交政策顧問宮家邦彥表示，這是非常好的疫苗外交，日方也不在意中國方面的批評聲；至於決策相當迅速，他則說，「這才有意義，如果只是口頭上答應，卻等到7月才送，那就沒意義了。」

曾在台灣師範大學留學、擔任日本駐北京大使館公使的宮家邦彥4日接受訪問，主持人飯田浩司提到，這次贈送台灣疫苗的決策似乎相當迅速。宮家表示，如果是普通官員可能無法如此快速行動，最重要的是這124萬劑疫苗必須盡快送出，這也是良性意義上的疫苗外交。

主持人提到，北京當局對這項行動做出很多批判性的報導。宮家則回應，「無論如何，就人道立場而言，本來就應該讓全世界的人都盡可能分配到越多的疫苗越好，我認為這本來就是無可挑剔的事情。中國批評這件事嗎？我覺得那根本與我們無關（無須理會）。」

宮家指出，贈台疫苗的決策應該是由首相拍板定案，「雖然台灣不是一個國家，但台灣在大地震的時候給予（日本）支援，有著很深遠且長久的關係，盡快做出政治決定是非常重要的。」

主持人說，日本似乎是最快捐贈疫苗給台灣的國家。宮家表示，「所以這才有意義，如果只是口頭上答應，卻等到7月才送，那就沒意義了。」他也同意，這項行動在G7峰會前出現是有巨大意義的，「我認為（日本）與台灣的關係，和與七國集團的關係是不同的，（與台關係）是更重要、更長遠的。」

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