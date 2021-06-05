貓的報恩！喵星人墜水管警助脫困　天天叼枯枝送上門

記者吳世龍／高雄報導

「貓的報恩真實版」，高雄市前鎮街派出所前有一隻小黑貓受困水管內，員警發現後協助牠脫困，之後這隻小黑貓便時常叼來枯枝放在派出所門前，讓員警們看了都不禁莞爾，笑稱這絕對是「貓的報恩」！現在這隻小貓還被收編，當起了「所貓」。

▲獲救的小黑貓時常叼枯枝到派出所門口。（圖／記者吳世龍翻攝）

這隻報恩的小黑貓，日前因受困在前鎮街派出所前方電線桿旁的水管內出不出來，一直發出喵喵叫，就像是在求救一般，派出所警員聽見後四處搜尋，這才發現原來有隻小貓受困在深約60公分的垂直塑膠水管內無法脫困。

▲員警將塑膠網子放入小貓受困的水管內，成功協助牠脫困。（圖／記者吳世龍翻攝）

員警們見狀心生憐憫，立刻展開救援行動，試過好幾種方式仍無法成功，突然靈機一動，將一個藍色的塑膠網子放入水管內，讓小貓能夠利用網子自行攀爬出來，果不其然，受困的小貓就自行爬出脫困，但牠可能是受到驚嚇、隨即一溜煙跑走。

奇妙的是，隔天開始員警時常在派出所門口發現小枯枝，想說這麼會有枯枝無端出現，此時卻意外發現小黑貓在門口徘徊，這種種現象讓警員感覺這根本就「貓的報恩」！加上後來小黑貓時不時都會出現在派出所周遭，慢慢成為了派出所的「所貓」，有時報案民眾看見小黑貓可愛萌樣都忍不住駐足觀賞。

►「時間對我們來說完全沒用！」

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