　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

貓的報恩！喵星人墜水管警助脫困　天天叼枯枝送上門

記者吳世龍／高雄報導

「貓的報恩真實版」，高雄市前鎮街派出所前有一隻小黑貓受困水管內，員警發現後協助牠脫困，之後這隻小黑貓便時常叼來枯枝放在派出所門前，讓員警們看了都不禁莞爾，笑稱這絕對是「貓的報恩」！現在這隻小貓還被收編，當起了「所貓」。

▲▼。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲獲救的小黑貓時常叼枯枝到派出所門口。（圖／記者吳世龍翻攝）

這隻報恩的小黑貓，日前因受困在前鎮街派出所前方電線桿旁的水管內出不出來，一直發出喵喵叫，就像是在求救一般，派出所警員聽見後四處搜尋，這才發現原來有隻小貓受困在深約60公分的垂直塑膠水管內無法脫困。

▲▼。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲員警將塑膠網子放入小貓受困的水管內，成功協助牠脫困。（圖／記者吳世龍翻攝）

員警們見狀心生憐憫，立刻展開救援行動，試過好幾種方式仍無法成功，突然靈機一動，將一個藍色的塑膠網子放入水管內，讓小貓能夠利用網子自行攀爬出來，果不其然，受困的小貓就自行爬出脫困，但牠可能是受到驚嚇、隨即一溜煙跑走。

奇妙的是，隔天開始員警時常在派出所門口發現小枯枝，想說這麼會有枯枝無端出現，此時卻意外發現小黑貓在門口徘徊，這種種現象讓警員感覺這根本就「貓的報恩」！加上後來小黑貓時不時都會出現在派出所周遭，慢慢成為了派出所的「所貓」，有時報案民眾看見小黑貓可愛萌樣都忍不住駐足觀賞。

►「時間對我們來說完全沒用！」

【更多新聞】

高雄婦接「檢察官」電話要她提款　警「撂台語」秒戳破謊言

流浪到高雄！屏東通緝犯成街友　「口罩戴一半」被抓包

驚悚畫面曝！貨輪撞高雄港陽明碼頭　2起重機倒塌貨櫃噴飛如災難電影

2起重機要價6億被撞爛！航管示警「貨輪無人應」　天價賠償金曝

ET快訊
快樂雨神！石門水庫蓄水量達4230萬噸　有助穩定供水
快訊／信義區男子陳屍屋內！鄰居聞惡臭報警…「曾去萬華茶室」
疫情期間去市場！買「7樣菜」一聽金額臉綠了
王柏融炸裂第4轟！助火腿逆轉巨人　第2度與吳念庭同日開轟
噴酒精「木傢俱炸出白斑」　學霸妹崩潰：嫁妝毀了！曝1招神還原
快訊／美跨黨派3參議員明抵台　蔡英文8:30空指部親接見訪團
快訊／美跨黨派3參議員明訪台　會晤我國政府高層

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

大雷雨狂襲！基隆人漏夜「颱風級備戰」　防水閘門、沙包全上了

黃偉哲市長視察抽水站防汛工作　台南海尾寮排水效果逐步實現

強化南科防疫　台南市府射出防疫3箭

貓的報恩！喵星人墜水管警助脫困　天天叼枯枝送上門

台東航空站快篩啟動　首日5民眾採驗

各界捐贈防疫物資　公私協力攜手台東抗疫一起來

台南市府員工列入疫苗施打對象被質疑　黃偉哲：市府員工列第2類防疫人員的範疇

避免漁港碼頭釣魚形成防疫破口　南警規劃安平港區防疫專案稽核全力圍堵　

強化台南防疫　勞工局進行移工多國語言防疫宣導

快訊／基隆＋13累計167確診！營養師一家4口全中　2幼兒也染疫

原住民運將「無罩工作」遭嗆破口　高EQ電爆酸民：嘖，旁邊有阿姨？

正妹麻醉護理師防疫工作日常！ 隔離衣+N95戴整天脫掉全臉壓痕

國道小客車打滑車主「校正回歸」　華麗旋轉續開...網：有喊有保佑

勸工人「別脫口罩抽菸」被飆國罵　北市男慘遭追打數條街致腦震盪！

雷雨轟炸北北基！水淹半個輪胎高　驚見「地下室樓梯瀑布」車道變水道

各就各位！男站車後「等待被撞」　路邊大字躺碰瓷...網：演技拙劣

陳零九挨罵「女巫不救」：我都接受！　曝治療狀況…籲一有徵兆就待在家

「嘸蝦米輸入法」靠直覺+聯想打字　速度大大提升...網：用過就回不去

送2歲狗結紮變摘除胰臟狂出血！醫回「正常現象」...搶救5hrs過世

新北4警拔槍喝斥可疑人士「趴下」　所長到場傻眼...尷尬喊：教官好！

大雷雨狂襲！基隆人漏夜「颱風級備戰」　防水閘門、沙包全上了

黃偉哲市長視察抽水站防汛工作　台南海尾寮排水效果逐步實現

強化南科防疫　台南市府射出防疫3箭

貓的報恩！喵星人墜水管警助脫困　天天叼枯枝送上門

台東航空站快篩啟動　首日5民眾採驗

各界捐贈防疫物資　公私協力攜手台東抗疫一起來

台南市府員工列入疫苗施打對象被質疑　黃偉哲：市府員工列第2類防疫人員的範疇

避免漁港碼頭釣魚形成防疫破口　南警規劃安平港區防疫專案稽核全力圍堵　

強化台南防疫　勞工局進行移工多國語言防疫宣導

快訊／基隆＋13累計167確診！營養師一家4口全中　2幼兒也染疫

快訊／「竹科移工快篩」拆彈首日！　PCR急件報告出爐

少女遭叔叔「性侵10年」鼓起勇氣提告　爸爸冷言：不去想就沒事了

居家防疫生活不無聊！你畫我猜、 Cookpad家常食譜　四款APP載起來

電源總開關設在孩子房間　媽驚：影響健康？網咋舌「1東西更可怕」

拜登「超級好友」昆斯也來了！　美參議員團預計僅停留3小時

花蓮38例今喜迎+0！徐榛蔚呼籲別返鄉：勿群聚前往外縣市跑

大雷雨狂襲！基隆人漏夜「颱風級備戰」　防水閘門、沙包全上了

快訊／信義區男子陳屍屋內！鄰居聞惡臭報警…「曾去萬華茶室」

泱泱被抓包有男友了！　「直播1細節」露餡 …網揪出他身份笑翻

快樂雨神！石門水庫蓄水率達20.9％　達4230萬噸有助穩定供水

夜店搜毒品！警犬「機靈一鑽」 她雙腿大開被狂聞...尷尬照瘋傳

地方熱門新聞

隱匿殯儀館誦經足跡　台中開鍘罰6萬

台鐵列車長「陰轉陽」開完8車次染疫

基隆＋13　營養師一家4口染疫

主動替波麗士加層保護　生醫公司捐贈500件防護衣

桃園「家庭外籍看護」　爭取下一輪納優先

自營作業者生活補助撥款首日大清晨就入帳

台南市長照機構工作人員優先接受疫苗接種

高雄嬤心繫醫院工作的姪子　竟徒步7公里探望

台南市府員工列入疫苗施打對象被質疑

京元電快篩恐怖群聚！主管稱「不停工」

貓的報恩！喵星人墜水管警助脫困

竹市今新增2名COVID-19確診個案

李俊儒榮陞東港副分局長　龔明昌陞任里港副分局長

國際獅子會捐台大金山分院正壓檢疫亭

更多熱門

相關新聞

高雄台20線電線桿倒塌、巨石掉落雙向不通

高雄台20線電線桿倒塌、巨石掉落雙向不通

高雄六龜分局30日獲報，台20線80.5公里處有落石及電線桿倒塌，桃源分駐所及寶來派出所員警獲報後立刻趕到現場處理，到場後發現，電桿已倒塌並橫躺於台20線路中，一旁還有幾顆巨石及大量碎石，研判是大雨後落石砸毀電桿，導致雙向無法通車，警方立刻聯絡工務段及中華電信前往處理，迅速於一個鐘頭內將道路搶通；至於電線桿倒塌導致的電話及網路不通，預估今天下午2點前完工搶通。

桃園缺水挖斷水管！3萬戶停水8小時

桃園缺水挖斷水管！3萬戶停水8小時

「一般人都不推大樓2、3F？」過來人嚇跑

「一般人都不推大樓2、3F？」過來人嚇跑

台中自來水管老舊爆管　80家庭1天用量浪費了

台中自來水管老舊爆管　80家庭1天用量浪費了

台中工業區自來水管爆裂馬路成小河　民眾喊浪費

台中工業區自來水管爆裂馬路成小河　民眾喊浪費

關鍵字：

報恩小黑貓電線桿水管

讀者迴響

熱門新聞

快訊／大S宣布離婚！斷開10年汪小菲

汪小菲發文回應了！

今增確診511例「476例本土、35例校正回歸」

快訊／陳零九確診遭網友辱罵...女友自責道歉了

快訊／S媽表態！揭大S爆離婚真相

郭台銘缺BNT疫苗原廠授權書　台積電前高層一招解套

重症者吐出巨量濃痰　跟強力膠一樣稠

杜汶澤嗆汪小菲「才是漢奸」！

大S掰了汪小菲10年婚　小S6字回應了

點開入帳通知「迎接紓困金」　下秒臉綠了

今日增37死！男性25人、女性12人

快訊／柯文哲宣布：北市打新冠肺炎疫苗免費

汪小菲年年罵台灣「連許雅鈞也受不了」

快訊／邱鋒澤新冠肺炎檢驗結果出爐！

獨／大S驚爆離婚　家人回應超冷靜

更多

最夯影音

更多
原住民運將「無罩工作」遭嗆破口　高EQ電爆酸民：嘖，旁邊有阿姨？

原住民運將「無罩工作」遭嗆破口　高EQ電爆酸民：嘖，旁邊有阿姨？
正妹麻醉護理師防疫工作日常！ 隔離衣+N95戴整天脫掉全臉壓痕

正妹麻醉護理師防疫工作日常！ 隔離衣+N95戴整天脫掉全臉壓痕

國道小客車打滑車主「校正回歸」　華麗旋轉續開...網：有喊有保佑

國道小客車打滑車主「校正回歸」　華麗旋轉續開...網：有喊有保佑

勸工人「別脫口罩抽菸」被飆國罵　北市男慘遭追打數條街致腦震盪！

勸工人「別脫口罩抽菸」被飆國罵　北市男慘遭追打數條街致腦震盪！

雷雨轟炸北北基！水淹半個輪胎高　驚見「地下室樓梯瀑布」車道變水道

雷雨轟炸北北基！水淹半個輪胎高　驚見「地下室樓梯瀑布」車道變水道

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面