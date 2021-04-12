台中自來水管老舊爆管「漏水20噸」　80家庭1天用量浪費了

▲台中工業區地下水管爆管，馬路成小河。（圖／記者爆料網提供）

記者李忠憲／台中報導

雪上加霜！台中實施供五停二限水，西屯區的台中工業區卻發生自來水管破裂，馬路瞬間成小河，民眾怕浪費還拿水桶廢水回收。自來水公司派員止水搶修，初估漏水20多噸，以家用水塔0.5噸計算，約80戶1天用水量，預估最快6小時能修復。

台中工業區12日一早8點多傳出地下水管爆管，整條馬路成小河。由於目前正值水情吃緊，台中自來水目前為供五停二，雖非停水時間，但也讓附近民眾直呼浪費，還拿出水桶來廢水利用。

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▲民眾水桶試圖廢水回收。（圖／記者爆料網提供）

自來水公司第四區管理處表示，維修人員接獲通知後，立刻趕到現場了解，並於10點半左右將水源關閉，已經沒繼續漏水。初步了解，現場水管口徑為250釐米，管線老舊，加上工業區多大型重車，導致管線壓破，與近日實施停水措施無關。

▲水公司初估約漏20多噸水，最快5、6小時修復。（圖／記者爆料網提供）

四區處說，漏水量要依水管破裂狀況評估，目前初估漏掉20多公噸。搶修單位目前正在開挖中，如果沒有其他單位管線影響，應該在5、6小時就可以維修完畢，恢復正常供水。

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