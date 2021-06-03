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社會 社會焦點 保障人權

2起重機要價6億被撞爛！航管示警「貨輪無人應」　天價賠償金曝

記者洪靖宜、吳世龍／高雄報導

高雄港70號碼頭發生起重機被撞意外，近午一艘貨輪撞上起重機進而壓垮貨櫃，造成1人受傷，2名工人受困，後續皆順利脫困。高雄港務公司表示，航管中心事前即已發現OOCL貨櫃輪進港太近，但多次呼叫示警卻無人回應，後續賠償金額恐破億。

▲▼高雄港一艘貨輪撞上陽明公司起重機。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲高雄港一艘貨輪撞上起重機。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲▼高雄港一艘貨輪撞上陽明公司起重機。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲高雄港一艘貨輪撞上起重機，貨櫃散落一地。（圖／記者吳世龍翻攝）

這艘東方德班輪(OOCL DURBAN)8萬6679噸，總長316公尺，為東方海外公司所屬貨櫃船，3日約11時21分當時未載物品由高雄港第2港口進港，原訂靠泊高雄港66號碼頭，正當船航經70號碼頭時，碰撞停泊於70號碼頭的另艘「永眀輪」，船艏輕微受損，以及岸上橋式起重機，其中一座是GC8橋式起重機，倒塌後碰撞旁邊一台GC6起重機嚴重受損，合計一座倒塌，一座嚴重損壞，受損貨櫃詳細損失金額需再調查。

▲高雄港發生起重機倒塌意外，當時有2名工人正在高空進行保養作業，經搶救後將2人平安救下。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲2名工人受困機房平台，後續順利被救下。（圖／高雄市府提供）

被撞倒起重機價格1台約新台幣3億元，2台約6億元。而貨櫃皆為空櫃，損壞數約100多個，受損貨櫃詳細損失金額需再調查。不過，台灣港務公司高雄港務分公司港務長蘇建榮說，當時航管中心有發現OOCL貨櫃輪進港時靠得太近，多次呼叫引水人，當下無人回應，隨後即發生撞上起重機事故，事故原因會再進一步與相關人員釐清，後續保險可處理後續賠償，所有損失的金額粗估破億，還有待進一步評估。

▲高雄港務分公司港務長蘇建榮 。（圖／記者吳世龍攝）

▲高雄港務分公司港務長蘇建榮 。（圖／記者吳世龍攝）

目前70號碼頭橋式起重機倒塌現場已拉起封鎖線，造成事故的輪船已於中午12時靠泊66號碼頭，等候相關單位調查。70號碼頭目前暫停裝卸作業，高雄港務分公司將適時協調港內其他貨櫃場調配裝卸，以避免影響船席使用及進出口貨櫃運輸。

▲▼高雄港一艘貨輪撞上起重機，造成貨櫃噴落。（圖／記者吳世龍攝）

▲高雄港一艘貨輪撞上起重機，貨櫃噴落一地。（圖／記者吳世龍攝）

現場一共造成一人受傷兩人受困，一名58歲張姓工人被受往醫院急救，左前臂割傷，四肢活動自如，意識清楚，仍要進一步檢查；另2名工程人員受困於50公尺高橋式機機房平台，除由高雄港務消防隊調度吊車，高雄市消防局也派遣53公尺雲梯車前往支援。受困2人後由60公尺民用吊車，於12時44分救援至地面，不需送醫但都受到不小的驚嚇。高雄市勞工局勞檢也介入調查，表示相關肇因仍待海事調查釐清，勞工局將協助受傷勞工相關醫療需求及其權益保障。

時間對我們來說完全沒用！

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