　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

桃園缺水「挖斷水管」！3萬戶大停水8小時　龍潭人見水流光哭了

▲▼桃園缺水「挖斷水管」！3萬戶大停水8小時　龍潭人見水流光超不捨。（圖／自來水公司、翻攝徐玉樹臉書）

▲桃園缺水挖斷自來水管！龍潭人見水流光不捨。（圖／翻攝徐玉樹臉書） 

記者許力方／綜合報導

水情雪上加霜，桃園水務局辦理污水下水道工程，不慎挖損自來水公司第二區管理處龍潭系統800mm-DIP水管，造成漏水，龍潭區3萬多戶為此大停水，為避免民眾用水受影響，台水緊急搶修，迅速派遣水車供應用水，預計傍晚6時30分恢復，不過仍有部分用戶到深夜11時仍停水。

因桃園市水務局辦理污水下水道工程，不慎挖損龍潭給水廠系統800mm-DIP管造成漏水緊急搶修，自來水第二區管理處緊急公告，龍潭區26日下午1時30分至晚間8時30分3萬戶停水，隨後中壢服務區仍有部分用戶於晚間7時至11時停水。

▲▼桃園缺水「挖斷水管」！3萬戶大停水8小時　龍潭人見水流光超不捨。（圖／自來水公司、翻攝徐玉樹臉書）

桃園市議員徐玉樹下午也透過臉書公布施工畫面，提醒民眾停水。網友看得不忍，「在全台缺水之際，水務局還挖破水管，請鄭文燦市長，查明真相，誰該負責，給龍潭市民一個交代。」直呼「都要限水了...還挖破自來水管這樣讓水流掉...」

●停水資訊如下－

【5/2613:30-20:30】
停水區域：桃園市龍潭區全部。
【5/2619:00-23:00】
停水區域：平東路679巷~573巷、東光路、星友街、太平東路、太平西路、洪圳路、東龍街、金龍街、金陵路七段~金陵路五段、福龍路一段、福龍路二段、東豐路、平鎮區東勢里、福林里、新安里、建安里。

▲▼桃園缺水「挖斷水管」！3萬戶大停水8小時　龍潭人見水流光超不捨。（圖／自來水公司、翻攝徐玉樹臉書）

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘

ET快訊
柯文哲打破「一人一室」決策曝光　那一夜他戴N95口罩親巡IC
他1人傳播力太強　台南牙醫打了疫苗、全套「N95隔離衣」仍染
快訊／反串「PTT認知戰」被抓包　林瑋豐深夜發聲明
淡水高爾夫球場天天客滿　侯友宜震怒「重罰4次30萬」
帶隊到奧地利搶奧運門票　錢薇娟爆「口罩不合格」真相曝光
美女主播確診「繼續跟2歲女兒睡同床」　輕症惡化日全家都中鏢

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

他1人傳播力太強！台南牙醫打了AZ疫苗、全套「N95隔離衣」仍染疫

桃園缺水「挖斷水管」！3萬戶大停水8小時　龍潭人見水流光哭了

團結抗疫！加強金山警防疫力　議員張錦豪贈200組護目鏡面罩

台中夜唱團「斜對面」包廂女也確診　13人實名制亂寫　中市重罰！

居家照護不停擺　關山慈濟加強居服員防疫量能

台東餐飲場所全面禁止內用　縣府今稽查開出4張勸導單

疫情風暴襲！桃園藝文紓困3.0　盼助藝文工作者度難關

看見暖心警此善舉　黃家齊感動捐口罩1萬片、乾洗手500瓶

花防部陸軍化學兵動員協助　台東金峰、太麻里全面大消毒

防疫不出門！台東展延機車定期排驗　原訂5月完成者延至6月底

遠距教學不習慣！老師模仿演唱會　「座位貼學生大頭照」家長笑到並軌

紅牌重機停「機車停等區」旁縫隙 騎士遭盤查爆氣嗆警：爭什麼？

焦凡凡當柯震東面唱「李毓芬+蕭亞軒」　宋芸樺長痘痘「意外公開戀愛祕密」XD

劉以豪辦公室戀情「拉沈月坐腿上親」　所有人面前霸氣公開：她現在是我女朋友❤

4車7人周末直奔南投山區溪谷！　部落民眾氣炸報警：外地人別來

花招太多...三寶騎到一半脫安全帽 往後坐身體壓超低！舉腳踩油箱蓋

陳時中「哽咽心疼」警察確診 痛批不戴口罩、八大還要偷開

警查緝卡拉OK見移工群聚嗨唱！　闆娘辯：剛進場...累犯重罰30萬

《RM》成員操控相親..他突然唱歌超鬧XD　問智孝「要菸灰缸？」秒抓包光洙：你死定了

外媒稱台灣是世界最危險地方？　多位外國友人力挺：完全不同意

他1人傳播力太強！台南牙醫打了AZ疫苗、全套「N95隔離衣」仍染疫

桃園缺水「挖斷水管」！3萬戶大停水8小時　龍潭人見水流光哭了

團結抗疫！加強金山警防疫力　議員張錦豪贈200組護目鏡面罩

台中夜唱團「斜對面」包廂女也確診　13人實名制亂寫　中市重罰！

居家照護不停擺　關山慈濟加強居服員防疫量能

台東餐飲場所全面禁止內用　縣府今稽查開出4張勸導單

疫情風暴襲！桃園藝文紓困3.0　盼助藝文工作者度難關

看見暖心警此善舉　黃家齊感動捐口罩1萬片、乾洗手500瓶

花防部陸軍化學兵動員協助　台東金峰、太麻里全面大消毒

防疫不出門！台東展延機車定期排驗　原訂5月完成者延至6月底

在家裸身吹髮…王君萍照鏡子「背後映出陌生人」尖叫！　9歲兒闖禍

醫療粉專揭「疫苗自助餐」亂象！無奈喊話：不要再點菜了

屏東男大生「敲門求學」性侵學妹　她崩潰提告：這次不想

買二手床驚聞原主人過世！他氣炸：賣家不講　2原因討拍反被打臉

葉問必備防疫品！57歲甄子丹隔離練武　「一跳1.6m」飛天踢爆木人樁

子乃花運彩分析／湖人@太陽　湖人讓分、大分解盤

快訊／元大期貨證實1內勤確診　金融業逾30人染疫！

韓妞尖叫瘋狂！宋江代言超美染唇液，可口美唇讓人想強吻

AIT暗示不急向台灣送疫苗　國民黨一句話嗆爆蔡英文

觀光紓困救急　鳳凰旅遊：薪資補貼應比照已開發國家水準

地方熱門新聞

病患傳播力強！牙醫戴N95穿隔離衣仍染疫

夜唱13人實名制亂寫　中市重罰！

女車友違禁騎車攻七彩湖還罵管理員「幹X娘」

南投草屯鎮「東方紅」傳染鏈再添1確診

即／花蓮公布新足跡　曾到遠傳門市上班、診所就醫

桃園缺水挖斷水管！3萬戶停水8小時

前東方紅姊妹店偷營業　林明溱：斷水斷電吊照

倒垃圾請戴口罩台南稽查狀況良好

台南傳宮廟「無罩」練八家將　永康警：主動追查

花蓮持續全境大消毒 　環保餐具外帶餐飲得Q幣

巴士頻進出　嘉義檢疫所周圍居民心驚　

雲林千攤商販配合防疫停業超慘

開放自願性快篩！金門衛生局長回應了

太陽能光電設備火災避免觸電危險

更多熱門

相關新聞

桃園祭紓困10帖！助旅宿業周轉、農漁業行銷

桃園祭紓困10帖！助旅宿業周轉、農漁業行銷

桃園市政府26日召開防疫記者會，表示由於疫情指揮中心延長三級警戒至6月14日，有關桃園市的相關管制也會同步延長至6月14日，同時市府也宣布桃園紓困10帖，希望桃園市民朋友可以共同度過疫情難關，而因學校停課供應團膳的農漁產品也能繼續行銷，市府也推出蔬菜箱的模式，以宅配的方式來行銷產品，第一批產品已經順利完售， 預計將在6月1日開啟第二輪的蔬菜箱行銷。

大雨南漂進帳曝！南化水庫賺最多

大雨南漂進帳曝！南化水庫賺最多

阿婆供水站洗衣　她勸阻還被罵

阿婆供水站洗衣　她勸阻還被罵

「隔離者趴趴走、桃園就48個」　臉書PO假訊息下場曝

「隔離者趴趴走、桃園就48個」　臉書PO假訊息下場曝

即／桃園本土16+5「足跡曝光」！

即／桃園本土16+5「足跡曝光」！

關鍵字：

桃園龍潭缺水限水水管自來水公司台水徐玉樹中壢停水

讀者迴響

熱門新聞

全台最小案例！2個月男嬰打完預防針發燒確診

重症醫曝「身上2部位」最容易沾病毒！返家1動作自保

美女主播確診「繼續跟2歲女兒睡同床」！

快訊／再增11死！今日增633確診

雙北確診往南送！萬華女下車才知道去哪

網美直播在家做飯！與粉絲互動到一半突暴斃

三級警戒延至614！老闆秒宣布「資遣全公司」

快訊／蔡英文：已購買3000萬劑疫苗　8月底前會累積1000萬劑

「死亡數正要開始！」柯文哲回擊酈英傑

阿中哭了！他揭2源頭被輕放：人民才想哭

台大無法再收病人！院長呼救：怕步SARS後塵

醫估6月初疫情趨緩　卻嘆：疫情照妖鏡看透台灣

女吃到飽夾百顆鮑魚　老闆錄影羞辱掀眾怒

血月明晚降臨！印度神童：好兆頭

員工好衰　公司下令：一人確診就取消年終獎金

更多

最夯影音

更多
遠距教學不習慣！老師模仿演唱會　「座位貼學生大頭照」家長笑到並軌

遠距教學不習慣！老師模仿演唱會　「座位貼學生大頭照」家長笑到並軌
紅牌重機停「機車停等區」旁縫隙 騎士遭盤查爆氣嗆警：爭什麼？

紅牌重機停「機車停等區」旁縫隙 騎士遭盤查爆氣嗆警：爭什麼？

焦凡凡當柯震東面唱「李毓芬+蕭亞軒」　宋芸樺長痘痘「意外公開戀愛祕密」XD

焦凡凡當柯震東面唱「李毓芬+蕭亞軒」　宋芸樺長痘痘「意外公開戀愛祕密」XD

劉以豪辦公室戀情「拉沈月坐腿上親」　所有人面前霸氣公開：她現在是我女朋友❤

劉以豪辦公室戀情「拉沈月坐腿上親」　所有人面前霸氣公開：她現在是我女朋友❤

4車7人周末直奔南投山區溪谷！　部落民眾氣炸報警：外地人別來

4車7人周末直奔南投山區溪谷！　部落民眾氣炸報警：外地人別來

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

全民防疫毛毛商城享89折

全民防疫毛毛商城享89折

【全民防疫】寵物雲毛毛商城全館89折！好評再延長～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面