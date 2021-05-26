桃園缺水「挖斷水管」！3萬戶大停水8小時　龍潭人見水流光哭了

▲桃園缺水挖斷自來水管！龍潭人見水流光不捨。（圖／翻攝徐玉樹臉書）

記者許力方／綜合報導

水情雪上加霜，桃園水務局辦理污水下水道工程，不慎挖損自來水公司第二區管理處龍潭系統800mm-DIP水管，造成漏水，龍潭區3萬多戶為此大停水，為避免民眾用水受影響，台水緊急搶修，迅速派遣水車供應用水，預計傍晚6時30分恢復，不過仍有部分用戶到深夜11時仍停水。

因桃園市水務局辦理污水下水道工程，不慎挖損龍潭給水廠系統800mm-DIP管造成漏水緊急搶修，自來水第二區管理處緊急公告，龍潭區26日下午1時30分至晚間8時30分3萬戶停水，隨後中壢服務區仍有部分用戶於晚間7時至11時停水。

桃園市議員徐玉樹下午也透過臉書公布施工畫面，提醒民眾停水。網友看得不忍，「在全台缺水之際，水務局還挖破水管，請鄭文燦市長，查明真相，誰該負責，給龍潭市民一個交代。」直呼「都要限水了...還挖破自來水管這樣讓水流掉...」

●停水資訊如下－

【5/2613:30-20:30】

停水區域：桃園市龍潭區全部。

【5/2619:00-23:00】

停水區域：平東路679巷~573巷、東光路、星友街、太平東路、太平西路、洪圳路、東龍街、金龍街、金陵路七段~金陵路五段、福龍路一段、福龍路二段、東豐路、平鎮區東勢里、福林里、新安里、建安里。

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