她「把臉紋在未婚夫身上」防出軌　對方1反應網氣爆：千萬別嫁！　

記者葉睿涵／編譯

TikTok一名女用戶傑姆斯（@stephjaimes），由於擔心未婚在單身派對旅行途中，與其他女人廝混，於是訂製了有自己人頭像的紋身貼紙，貼在未婚夫格洛（Glo）的手臂上，防止對方出軌。

據《太陽報》報導，傑姆斯在得知格洛要來一場單身派對旅行後，就一直很擔心他會在旅途中出軌，於是在網上訂製了幾張紋身貼紙，上面除了有傑姆斯的頭像外，還有著一行字：對不起，女士們，格洛已經名草有主了。

▲傑姆斯在未婚夫手臂貼上人頭紋身貼紙。（圖／翻攝自TikTok／@stephjaimes）

為了讓格洛乖乖地被貼上紋身貼紙，於是傑姆斯告訴他，這是一個可以幫助他「手臂血管鼓起」的貼紙，所以格洛十分配合地站在鏡子前，讓傑姆斯幫助他把貼紙貼上。不過，當他看到成品後，立刻傻眼地用力擦拭紋身，並大喊道，「搞什麼啊！這怎麼擦不掉？」

在一旁爆笑的傑姆斯將整個過程都拍了下來。影片在上傳TikTok後，瞬間吸引了430萬人觀看。不少網友在看完影片後，對格洛的反應十分不滿意，紛紛留言表示，「他在這項考驗中完全失敗了啊！」、「我不喜歡他的反應」、「千萬不能嫁給他」。

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