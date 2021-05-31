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13歲少女浴室玩火焰挑戰！下秒火舌狂竄「全身燒起」　超慘下場曝

▲▼燃燒。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲克蘭最近在「火焰挑戰」中不幸引發爆炸，手臂和頸部被嚴重燒傷。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者葉睿涵／綜合報導

美國一名沉迷於TikTok挑戰的13歲少女克蘭（Destini Crane），最近在浴室模仿TikTok影片中的「火焰挑戰」（fire challenge），結果不幸引發爆炸，手臂和頸部被嚴重燒傷，並在加護病房（ICU）裡住了2週。

綜合《紐約郵報》與ABC報導，克蘭是一名「為TikTok而活」的少女，她在5月13日趁家長不注意時，將蠟燭、打火機和酒精帶進家中浴室，企圖模仿TikTok上的火焰挑戰。她用酒精在浴室的鏡子上畫出一個形狀後，點著蠟燭讓鏡子中的形狀燃燒。

豈料，在她點燃鏡子後，幾樣可燃物體發生了爆炸，克蘭全身被捲入火焰之中，並造成三級灼傷。她的母親金伯利（(Kimberly Crane）表示，「我當時正在客廳和我媽說話，突然就聽到克蘭的尖叫，並大聲呼喚我，當我衝去打開浴室的門後，發現所有東西都著火了。」

金伯利趕快將女兒拖出浴室、扒開她正在燃燒的襯衫，並將她緊急送院。克蘭隨後接受了3次的皮膚移植手術，並一直待在ICU，長達2週。據醫生指出，克蘭未來還需要幾個月的時間來恢復其頸部、肩膀和手指的活動能力。

金伯利表示，自己希望透過女兒的事件，讓家長們都意識到抄襲TikTok上的影片可能會帶來危險，也希望家長們時刻注意自己小孩在網上的行為。據TikTok的服務條款顯示，在該平台上合法註冊的最低年齡是13歲，而家長也可以通過啟用「限制模式」來限制不適合的內容。

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