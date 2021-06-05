竹縣3萬移工啟動「同捆機制」　同產線同宿舍：同作息用餐、就寢

▲新竹縣府要求，須按照中央流行疫情指揮中心及勞動部頒定的指引，讓外籍移工分流上下班，同住宿地點、產線之移工應盡量安排一同用餐、一同就寢。（圖／記者陳凱力翻攝）



記者陳凱力／新竹報導

苗栗地區連續爆發多起科技大廠移工群聚，引起其他科技廠區人人自危，新竹縣轄區移工人數約2萬9千餘人，一直是科技業、傳產業不可或缺的勞動力，縣府也針對此移工群聚感染事件緊急啟動相關因應措施。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲縣府3日開始進行現場及電話稽查。

一、6月1日彙整勞動部多國語言版的移工就醫諮詢專線，讓有疑似症狀的移工，可撥打1955專線、失聯移工就醫諮詢專線及新竹縣政府防疫專線03-5511287，或佩戴好口罩自行前往醫院就醫，不可搭乘大眾交通工具。

二、勞工處於6月3日篩選出縣內提供百人以上的住宿機構共29家，於同日下午由查察人員現場親訪，並宣導相關措施，包含外籍移工工作、生活及住宿的指引措施、DM張貼，如果發現員工確診或疑似確診，務必提供1人1室的居住空間，並即刻通報。

三、致電登記於縣內35家人力仲介公司，須按照中央流行疫情指揮中心及勞動部頒定的各項指引措施，與各事業單位共同合作，讓外籍移工能夠分流上下班，同住宿地點、產線之移工應盡量安排一同用餐、一同就寢，對於生活照顧方面，建議雇主宣導勿參加群聚活動，減少移工外出的機會，隨時掌握移工健康狀況及協助不適者就醫等。

四、督促縣內仲介業者、宿管業者於友善照顧前提下，提高對移工的管制措施，如不得任意外出、暫停休假外出，及分流移工宿舍人數等措施，全力防堵本次疫情擴散。

►「隨身空氣清淨機」無需更換濾網、隨身攜帶超方便

►京元電快篩高危險群「被排除」 社區篩檢線上預約今上線補破網



►竹科移工篩檢站緊急啟動！採檢4千人 700軍民醫24hr打造「堡壘」



►新竹10多歲女學生在家上防疫課 7天後竟確診急匡列18接觸者

►外籍移工「台北工地確診」 室友、同事、老闆全家…10人匡列