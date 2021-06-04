新竹10多歲女學生在家上防疫課　7天後竟確診急匡列18接觸者



▲新竹縣案10148為在家上防疫課的女學生，5月18日起就在家學習未到校上課，除就醫和2次到學校拿私人物品外，其餘時間皆未外出。（圖／新竹縣政府提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹縣4日新增1名COVID-19確診個案，案10148，為本國籍居住竹北的十多歲女學生，平日由家人接送上下學，從5月18日後即在家進行防疫課程，除就醫和2次到學校拿私人物品外，其餘時間皆未外出，因陸續出現不適而前往醫院就診。目前已由衛生局安排救護車，後送到醫院隔離治療，匡列接觸者18人，其中居家隔離5人，自主健康管理1人，自主健康監測12人。

新竹縣疫情指揮中心說明，案10148從5月18日後開始在家進行防疫課程，24日開始感覺出現類似中暑症狀，30日發生味覺缺失，6月1日出現嗅覺異常，2日出現喉嚨乾、想咳嗽、鼻塞、有痰等症狀，以及發聲、呼吸吃力，因此才在家人陪同下前往就醫，3日接獲PCR陽性確診通知。

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▲案10148相關足跡。



指揮中心表示，案10148平時都由家人接送或自行步行上學，5月18日起就在家學習未到校上課，三餐由家人自行煮食或外帶餐點回家吃，除就醫和2次到學校拿私人物品外，其餘時間皆未外出。相關接觸者已由衛生局匡列18人，依風險程度居家隔離5人(3名同住家人+2名醫護)、自主健康管理1人和自主健康監測12人。個案無其他公共活動史公布。

▲新竹縣累積確診分布情況。

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