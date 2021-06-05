感謝日本捐贈疫苗　蘇貞昌也引《鬼滅》台詞：不會總是大雪紛飛

記者蔡文鈴／台北報導

新冠肺炎疫情持續延燒，面對台灣的疫苗荒，日本寄送124萬劑AZ疫苗，4日下午抵達台灣。日本台灣交流協會以人氣動漫《鬼滅之刃》及童話《桃太郎》的故事，告訴台灣人「相信夥伴團結一致，終能贏來正義」，而行政院長蘇貞昌也引用《鬼滅之刃》台詞，感謝日本的幫忙。

蘇貞昌4日晚間在臉書發布一段影片，感謝日本送來疫苗，貼文中就提到《鬼滅之刃》的台詞，「人生就像天空一樣有季節更迭，它雖然不會一直晴空萬里，但也不會總是大雪紛飛。」

蘇貞昌說，十年前，日本碰到天災，台灣曾經伸出援手，今天下午，日本送來124萬劑的AZ疫苗。去年，美國口罩短缺，台灣曾經出力幫忙，昨天晚上，美國也宣布將提供疫苗給台灣。因為大家的善心義舉，現在我們才能看到真朋友的真心相挺。來自友人的真情，我們點滴在心。

另外，蘇貞昌表示，隨著國外疫苗一批一批進來，也請國人同胞踴躍配合接種。更重要的是，一定要遵守防疫指引，才能讓我們大家趕快恢復正常生活。他再一次感謝國人同胞的體諒、感謝友邦、讓我們攜手共度這一關，天佑台灣。

▼蘇貞昌感謝日本捐疫苗。（圖／翻攝蘇貞昌臉書）



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