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王世堅籲「讓郭台銘當大使」　台灣不要越切越小「剩1450」

▲▼台北市議員王世堅堵訪 丁怡銘如果真的嗆立法院 就是「罪加一等」。（圖／記者屠惠剛攝）

▲台北市議員王世堅。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蔡文鈴／綜合報導

蔡政府力推國產疫苗屢遭質疑安全疑慮，而鴻海集團創辦人郭台銘為台灣爭取500萬劑BNT疫苗，但卻卡在衛福部要求原廠授權證明書文件，朝野為此互批掀起口水戰。對此，民進黨台北市議員王世堅在政論節目上喊話中央，應讓郭台銘當大使，並全力配合疫苗申請的程序，希望台灣不要因為對疫苗意見的不同，一直分化彼此，「到最後就只剩1450那一小塊」。

王世堅日前在《新聞面對面》表示，不要分成「反對國產疫苗是藍，支持國產疫苗是綠，或是深綠」，他坦言自己就是深綠，而國家疫苗政策要雙管或多管齊下，從台灣自己去培植我們的疫苗生技業者，到讓國際採買，最後可以爭取到國際授權製造。

對於郭台銘、佛光山為台爭取疫苗受阻，王世堅說，「如果我是總統，馬上接見郭台銘，接見佛光山，因為我期許你們這麼做，讓你們當無任所大使都可以啊，感謝你的努力願意這麼做，該我配合的我通通配合」。

王世堅也說，如果如外界說的國際上疫苗都沒現貨的話，「那不是逼你現行，讓你漏氣嗎？國際上這些大廠也漏氣，基於各種考量，還有為了台灣、愛這個國家，「我希望我們台灣派越做越大，不要一直切，不要你這一句話、聽不順眼就切掉，那句話不順眼也切掉，環保不同意見也切掉，越切越小，到最後只有那一小塊，就是1450那個，這是我們要的台灣嗎？」

衛福部先前解釋需要原廠授權書的理由，是因為國際疫苗很搶手，掮客、騙子很多，政府會把經驗提供給有意願的企業參考。衛福部長陳時中則表示，「我們沒有要為難誰」，但買疫苗本身就是件嚴肅的事情，若文件有困難指揮中心會幫忙聯繫。

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