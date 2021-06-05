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金融時報：「中國批評下」捐贈124萬劑疫苗　日本緩解台灣困境

▲▼日本贈送124萬劑AZ疫苗，食藥署進行檢驗。（圖／食藥署提供）

▲ 食藥署針對日本贈送的124萬劑疫苗進行檢驗。（圖／食藥署提供）

記者陳宛貞／綜合外電報導

日本無償贈台124萬劑AZ疫苗，已於4日送達。外媒分析，新冠疫苗接種計畫緩慢加劇台灣本土疫情惡化，台灣則在一定程度上將疫苗短缺歸咎於中國阻撓。儘管面對中國批評，日本仍迅速提供疫苗，緩解台灣困境。

英國《金融時報》4日報導，台灣爆發第一波大規模疫情，削弱團結抗疫精神，疫苗接種率低下更加劇情況惡化。台灣向英國藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）及美國藥廠莫德納（Moderna）下訂逾1500萬劑疫苗，目前僅到貨不到100萬劑，2360萬人口中僅2.4%已接種。日本將疫苗贈送台灣，緩解疫苗危機。中國外交部發言人王文斌則指責，日本為了私利，將疫苗當成政治工具。

日本政府已批准使用AZ疫苗，共下訂1.2億劑，但在血栓疑慮之下，決定不在其公共疫苗接種計畫中採用，目前正透過雙邊交易或COVAX全球取得機制進行捐贈。

▲▼AZ疫苗。（圖／路透）

▲ AZ疫苗血栓疑慮使部分民眾感到憂心。（圖／路透）

報導指出，日本在1945年前曾治台50年，處理台灣關係上一直保持謹慎。但執政的自民黨政界人士持續推動日本改善與台關係，包括支持台灣加入跨太平洋夥伴全面進步協定（TPP）。根據日媒，包括前首相安倍晉三在內的資深議員都參與安排此次捐贈。美國近來也向日本施壓，要求公開支持台灣，最近一次美日峰會聯合聲明更寫入「台海和平穩定的重要性」。

中國大陸試圖利用台灣疫苗短缺來公開提供疫苗，同時反對國際社會向台灣伸出援手。台灣則指責中國干涉其向德國BioNTech公司直接獲取輝瑞疫苗的努力，疫情指揮中心指揮官陳時中透露，1月與BioNTech簽署500萬劑合約，卻因中文聲明中的「國家」二字導致交易生變。

文中提到，台灣學者張亞中上周要求政府批准自中國進口BioNTech與中國國藥集團疫苗各500萬劑，但政府表示，除非取得疫苗原廠授權，否則不會處理。擁有BioNTech疫苗代理權的中國上海復星也曾表示，準備向台灣出售疫苗，但政府宣稱，目前未就這項交易與該公司接觸。

宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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