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拒陸疫苗！　陸官媒諷：民進黨當局「嚴重哈日哈美」

▲▼日本贈送124萬劑AZ疫苗，食藥署進行檢驗。（圖／食藥署提供）

▲日本贈送124萬劑AZ疫苗，食藥署進行檢驗。（圖／食藥署提供）

記者任以芳／綜合報導

日本昨4日下午送124萬劑AZ疫苗到台灣，蔡英文政府也對於友國及時相助表達感謝。針對近日各國陸續捐助台灣疫苗，大陸官媒《環球時報》今（5日）發表鋭評諷刺，內文稱，民進黨當局在疫苗問題上嚴重哈日哈美，美國還不知道捐多少疫苗已經忙著感謝。「民進黨當局已經幾乎不可救藥了，大陸的對台政策常常再無需顧及他們作何反應。」

《環球時報》銳評首先點出，蔡英文等台灣政客不吝對日感謝之詞，還讓台北101大廈用燈光滾動打出感謝日本的話語。更有甚者，台灣罕見地描述了以絕密方式獲得這批日本疫苗的十日寧靜作戰。

銳評表示，美國分配疫苗計劃裡邊有台灣的名字，還不知道能得多少劑，蔡英文和外交部已經忙不迭地表達感謝。

銳評指出，日本運到台灣的AZ疫苗是日本自己也沒敢實際施打的存貨。這款疫苗因導致血栓的風險也同樣被美國等多個國家迄今排除在使用之外，美國捐出的也主要是這款疫苗。台灣近日連續發生三例接種AZ疫苗後出現血栓的病例，增加了台灣一些民眾的擔心。

▲▼日本政府提供124萬劑AstraZeneca COVID-19疫苗抵台,AZ,疫苗。（圖／指揮中心提供）

▲陸官媒諷刺，民進黨政府在疫苗問題上嚴重哈日哈美。（圖／指揮中心提供）

銳評進一步稱，民進黨當局在疫苗問題上嚴重哈日哈美，與他們斷然拒絕接受大陸得到世衛正式推薦的疫苗形成鮮明對照，這讓很多大陸網友很不舒服。加上一名台灣確診患者得以搭乘台灣立榮航空的班機飛到大陸的廈門，大陸網友本來已很憤慨。兩件事疊加在一起，形成互聯網上的情緒共振。

談到台海實力問題，銳評強調，中國大陸與台灣完全不在一個力量級上，台海的真正博弈也早已不是以兩岸之間的鬥爭作為主線索了。在中國西太平洋的戰略大棋盤上，台當局能夠佔的位置越來越小，大陸方面決不會把注意力放在與民進黨當局搞意氣之爭上。後者什麼態度會影響我們的做事方式，但絕對影響不了中國大陸以實力為基礎在西太平洋的戰略構建。

最後，《環時》銳評強調，「民進黨當局已經幾乎不可救藥了，大陸的對台政策常常再無需顧及他們作何反應。」我們在下大棋，民進黨當局不配做棋手，我們更應把他看成棋子。

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