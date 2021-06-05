美日捐贈疫苗內幕曝光　趙怡翔：台灣收到這些溫暖值得珍惜

▲口譯哥趙怡翔。（圖／翻攝趙怡翔臉書）



政治中心／綜合報導

日本捐贈我國124萬劑疫苗於4日抵台，而美國也宣布要提供700萬劑疫苗給亞太地區的國家包括台灣，這兩項好消息引起國人振奮。對此，駐美代表處政治組長「口譯哥」趙怡翔看到這樣的好消息後，透過臉書跟大家分享，美日討論協助台灣的過程，這樣的溫暖值得我們珍惜。

趙怡翔提到，數週前在我們與美方洽疫苗過程中，我們曾跟美方官員強調台灣疫情嚴重，每日已破百案例，希望美方優先提供協助。美方官員聽完我們說詞後，即翻開手機拿給我看，美國當日確診數35,000多，高達500多人死亡。他說，美方當然願意協助台灣共渡難關，但不只美國疫情仍為嚴重，印度、非洲、中南美州等地疫情也持續擴大，相對台灣，這些國家醫療體系更不健全，甚至更難取得疫苗。但美方願接受我們的請求，認真研議如何協助台灣取得必要的疫苗。

相隔幾日，趙怡翔與幾位日方學者餐敘討論疫苗事。日方學者表示，日本國內遇到與台灣類似的政治問題，對於當時施打率少於人口4%，日本政府面臨巨大壓力，必須在短時間內設法取得足夠疫苗量。日本與台灣、韓國等許多國家狀況雷同，全球疫苗缺貨時，下的訂單難如期交貨，國內生產又需要更多時間才能開始運作。對於日本是否能提供台灣疫苗，日方學者說，在自己國內疫苗短缺時對外國捐贈，這對任何政府都會是一個重大考驗。

趙怡翔表示，在全球疫苗供不應求的狀況下，美國、日本兩國願伸手協助台灣的精神，實為感動。當我們國家有需要時，能收到這些溫暖，值得我們珍惜。未來希望台灣疫情穩定後，我們大家也會一起支持台灣伸手協助其他有需要的國家與朋友。

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