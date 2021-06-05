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人妻收通知「2千萬已入帳」！　下秒試付水費成功嚇歪

▲▼人妻帳戶突然多出500萬人民幣。（圖／翻攝自常州台）

▲人妻帳戶突然多出500萬人民幣。（圖／翻攝自常州台）

記者鄭思楠／綜合報導

江蘇常州一蔣姓人妻日前收到一條入帳訊息，發現銀行帳戶竟然突然多出了500萬元人民幣（約新台幣2149萬元），而且她發現這筆巨款可以使用。面對這樣一筆天降的錢，她思前想後，前往了警局求助。

據《常州台》報導，個、十、百、千、萬、十萬、百萬⋯⋯，常州一人妻數著自己帳戶內的餘額，不敢相信這突如其來的500萬（人民幣，下同）巨款，但面對這巨款她不為所動，趕忙報警。

幾天前，蔣女匆忙來到常州市公安局新北分局西夏墅派出所報警，她說，線上繳水費的時候，發現帳戶突然多出了500萬，求助警員幫忙核實。

蔣女回憶，「一打開，我嚇了一跳，正好500萬，我不敢動啊，還扣了費用。」原來，當天傍晚她打算用線上繳納水費，可這一打開把她給嚇了一跳，銀行餘額居然多出整整500萬！

此刻，蔣女並未被「天上突降巨款」給沖昏頭腦，警覺地意識到莫非是遇到了「詐騙」？對此，常州市公安局新北分局西夏墅派出所警員稱，「她以為人家可能是洗錢的，經過了她的帳戶，她也比較急。」

在自己不能確認的情況下，蔣女趕緊報警。之後，警員及時幫助蔣女聯繫相關部門，經過核實發現是系統出現問題，現已調整更新到位。

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