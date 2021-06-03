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動輒10人↑在等！銀行員一聽「為1筆明細」崩潰：沒事拜託別來

▲銀行行員,銀行,櫃員,行員。（圖／ETtoday資料照）

▲因為疫情影響，許多銀行實行分流，櫃台人力減少很多。（圖／ETtoday資料照）

網搜小組／鄺郁庭報導

「動不動就十幾個客人在等，難道這不算群聚嗎？」一位女網友2日在《Dcard》訴苦「銀行行員心聲」，說她任職的銀行目前實施分流上班，分成A、B組各4人。人力很少、每天都忙超過12個小時就算了，還有不少客戶跑來是要辦小事情，結果就是一堆人都擠在銀行裡等，讓她不禁呼籲「沒事拜託不要來銀行！」

這位女行員文中指出，公司分流之後，將上班員工分成A、B組，一組4個人，「你能想像在月底的時候分行櫃員只有2個嗎？」也因為這樣，每間分行的櫃員都只有2、3個。結果她就聽到客戶抱怨「我去你們哪間分行，只有2個人，等好久就來你們這邊了。」

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聽到對方這樣說，原PO超無奈，畢竟現在不管哪家分行，「現在分流上班就是只有2、3個櫃員。」再看到客戶想辦的事情，讓她又傻眼又生氣，「你因為人很多不想等，到我們這間只為了申請交易明細，而且是補摺沒有補好的一筆，沒錯就是一筆！」

▲▼領錢,匯錢,匯款,轉帳,ATM。（圖／記者曾筠淇攝）

▲有行員吐苦水，希望提存款、匯款可以用ATM或網銀操作就好。（示意圖／記者曾筠淇攝）

她就忍不住拜託道「多點耐心少點移動！客人不怕我們行員很怕，不能群聚！」而分行動不動就10幾個客戶在等，根本就是變相群聚，「沒事拜託不要來銀行，尤其是開戶辦網銀變更印鑑，不急著這一時吧？」

女行員也透露，現在每個行員都身兼兩樣職務以上，「每天事情做不完，又累得要死，真的不要說當行員很爽3:30就下班，關帳關到7.8點是常態，甚至到11:00都有。」而且現在疫情人力變少，根本沒有所謂的休息時間，吃飯不能準時吃、吃得斷斷續續、忙到吃不下都有可能，「疫情期間請大家忍耐，沒事不要前往銀行！大家都很辛苦！大家都想避免感染！」

貼文一出，也有同行現身大吐苦水，「客人等30分只為了存過年的紅包錢、領股東會紀念品、殺養了好幾年的豬公、換已經好幾年沒刷的簿子、信用卡開卡只因覺得打客服等很久、幫小孩開儲蓄戶證券戶，啪啦啪啦阿哩阿雜的事一堆。我真的不懂這些事情到底有多急迫，真的有必要趕著現在來嗎」、「除了開戶、辦網銀、變密碼這些必要的以外，真的也是有一堆來櫃台存提幾千、一萬、兩萬、轉帳的，都有存提款機、網銀、ATM轉帳可以用啊」、「有必要的我們不會多說什麼，但很多都真的很沒必要。」

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