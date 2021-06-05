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今年將有5個颱風登陸襲台　高於過去40年同期平均

▲▼ 颱風,颶風。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲香港城市大學氣候機構預測，至今年9月，西北太平洋將出現約20個颱風。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者張寧倢／編譯

香港城市大學佳達亞太氣候研究中心（Guy Carpenter Asia-Pacific Climate Impact Center）發布預測報告，到9月之前，西北太平洋將形成大約20個颱風，其中有5個將登陸台灣，高於1980年至2020年的同期平均，而影響日本與韓國的氣旋數量則將低於正常值。

香港城大機構發表的2021年西北太平洋熱帶氣旋報告指出，今年4月1日至9月30日間西北太平洋預計形成19.5個熱帶氣旋，與過去40年的同期平均值增加了44%，但其中只有約10個會登陸。以地區來看，包含台灣、越南與中國東南部，今年預計登陸的颱風數量都將高於正常值，而日本與韓國則是低於正常數量。

報告顯示，台灣與中國華東地區過去40年登陸颱風同期平均數為4.4個，但今年數據上升至4.9，等於會有5個颱風即將侵襲台灣。大氣科學家亞太氣候研究中心負責人表示，此預測數據表明，西北太平洋將經歷「相當活躍」的颱風季節。

▲Guy Carpenter亞太氣候中心預測的今年颱風數量與過去40年的同期平均值。（圖／翻攝自gccapitalideas.com）

▲Guy Carpenter亞太氣候中心預測的今年颱風數量與過去40年的同期平均值。（圖／翻攝自gccapitalideas.com）

根據國際災害資料庫EM-DAT數據顯示，過去10年，颱風在亞洲造成的損失超過1750億美元（約新台幣4兆8213億元）。大氣科學家警告，儘管熱帶氣旋的總數未來預計會持平或減少，但全球暖化正在使風暴變得愈發猛烈，上升的空氣與海平面溫度升高有助於形成更強的颱風，伴隨更大風速和強降雨，而由於西太平洋溫度高於全球平均，風暴數量也因此多於世界其他地區。

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