韓媒關注「日贈台AZ疫苗」！狂酸日本沒人敢打：台灣拒用中國疫苗

▲日本捐贈台灣124萬劑AZ疫苗，獲得南韓主流媒體關注。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

日本政府今（4）日捐贈台灣124萬劑阿斯特捷利康（AZ）新冠疫苗，下午2時40分抵台，前首相安倍晉三從中斡旋，以最快速度送出疫苗。此事不僅獲日本、台灣高度關注，在南韓也有多間主流媒體跟進報導，提到總統蔡英文向日本致謝，不過標題與網友留言卻多半聚焦在「日本沒在用的疫苗」。

南韓主流媒體《韓聯社》、《News1》、《紐西斯通訊社》、《韓國日報》引述台媒報導，指出原被稱為「防疫模範生」的台灣從5月中旬起疫情擴散，日本外相茂木敏充4日上午召開記者會宣布，將透過航班向台灣輸送124萬劑AZ疫苗，中間不經由COVAX等其他途徑。

韓媒《Money Today》引述日媒共同社、產經新聞，指出這緣起於台灣在2011年日本311大地震時捐款200億日圓，以及去年4月疫情爆發，台灣在日本面臨口罩嚴重不足時捐贈200萬張醫療口罩。

《韓聯社》派駐在台北的通信員也報導日本捐台疫苗，不過報導標題卻是「台灣最後依然拒絕接受中國疫苗，卻對日本援助疫苗喜形於色」（中 백신 수용 끝내 거부하더니…대만, 日 지원 백신엔 '반색'），引來南韓當地讀者與網友不滿，認為就連南韓人都沒辦法接受中國疫苗，憑什麼要台灣強迫接受。

南韓網友在該則報導留言表示，「記者啊，如果是你會想打中國疫苗嗎」、「用常理判斷吧，會有哪個國家想施打中國的『食鹽水疫苗』」、「AZ疫苗不管怎樣都比未經檢驗的中國製疫苗還要好吧」

另外，有南韓網友在其他篇報導底下留言表示，「日本總算做對一件事」、「日本已經自身難保，還捐贈疫苗給台灣，根本是在作秀」、「說是捐疫苗報答，卻是捐出自己不要用的疫苗」、「日本沒在打的AZ，卻是我們（南韓）使用最廣泛的疫苗」、「就算給我們韓國，我們也不會收啦」、「管好你們（日本）自己吧...平均每天3千多人確診」

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