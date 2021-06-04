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快訊／豪雨灌北市！北市府宣布：開放全市路邊紅黃線停車

▲▼北市府捷運站前淹水。（圖／記者劉亮亨攝）

▲4日下午的一場豪雨，讓台北市多處出現積淹水情形。（圖／記者劉亮亨攝）

記者陳家祥／台北報導

受到南方颱風彩雲、北方滯留鋒面影響，北北基下起大雷雨，國家級警報更發出「大雷雨即時訊息」發出。北市府4日晚間宣布，因信義區有許多地下停車場遭淹，民眾車輛無法停放，交通局將開放全臺北市路邊紅黃線停車，到下週一（7日）上午7點。

4日下午北部地區因受彩雲颱風外圍環流及午後對流發展影響，中央氣象局14點55分對台北市發布大豪雨特報，台北市也從下午約1點開始有明顯的降雨，雨量主要集中於大安、信義、南港、文山、內湖、松山、中山、中正等行政區，北市的12個行政區有9個行政的區雨量都超過了原本78.8 mm的下水道設計的保護標準，是造成這次市區積淹水的主因。

北市水利處表示，在這次的大豪雨事件中，文山區的兩座滯洪池滯洪功能都正常發揮到蓄滿，負責信義集水區的玉成抽水站也提早滿載運轉全速排放，另外設在內湖大溝溪跟金瑞里的兩座滯洪池也都發揮調洪功能，將雨勢的影響降到最低。

水利處指出，根據目前獲得的市區各雨量站量測數據，這次大豪雨過程包括大安區台灣大學雨量站測得的最大時雨量209毫米、信義區挹翠山莊站達129.5毫米、南港區南港九如里站達117毫米、文山區文山站達116毫米、內湖區潭美國小站達106毫米、松山區松山站達104毫米、中山區五常國小達88毫米、中正區中正國中站達84.5毫米等，時雨量都已經遠遠超過台北市雨水下水道保護設計標準每小時78.8豪米，經洽氣象局若雨量數值無須校正，將是北市史上最高整點雨量紀錄。

瞬間大雨發生於下午，水利處為因應本次降雨事件，從中午12時就已成立水情監視小組，並依據雨勢的應變需求很快的提升至成立防汛搶險隊，動員所有抽水站、抽水機動隊、外租抽水機具等投入防救災，再接獲道路積水情況後，就立即派遣抽水機動隊前往現場。

抽水站人員也全員召回持續監控抽水站運作正常，在雨勢趨緩後，各處路面積水情形也隨之消退，表示各項下水道系統設施都運作正常，但老天在久旱之後一下子給了這麼場大豪雨，即使是台北市擁有全台完成度最高的下水道系統，也是難以消受。

▲▼北市府捷運站前淹水。（圖／記者劉亮亨攝）

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