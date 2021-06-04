台大累積雨量359.5毫米！雨彈狂炸創紀錄　鄭明典：都會區大震撼

記者柯沛辰／綜合報導

受到颱風外圍環流加上梅雨鋒面影響，大台北地區4日午後降下暴雨，雨勢一路持續到晚間。截至晚間8點，台灣大學自動觀測站日累積雨量達到359.5毫米，是全台之最，也在下午1點到2點整測得降雨209毫米，創下全台有史以來最高整點時雨量紀錄。

氣象局長鄭明典4日在臉書發文指出，今天北部強降雨非常極端，創下本島時雨量的觀測紀錄，「都會區的短時間積水應該也是個大震撼！不熟悉的極端天氣總會是問題！留個紀錄！」

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▲台北市區午後大雷雨，雨勢來得又快又急。（圖／記者林敬旻攝）

許多網友看完紛紛留言，「湖山水庫這幾天應該會滿，前二三名都在桶頭」、「短短幾小時就這麼多...難宣洩」、「第八名...翡翠水庫，可以飽了」、「台中還在等，台中也要補補水啦！」

根據氣象局公布觀測數據，台大測站4日下午1點到2點整測得降雨209毫米，創下台灣觀測史上最高整點時雨量歷史紀錄。至於上一次刷新紀錄，是1974年7月6日；當天澎湖測站1小時降下189.8毫米大雨。

氣象局表示，今天（4日）北部海面鋒面逐漸接近，大氣條件不穩定，午後對流發展旺盛，中部以北區域有顯著降雨，截至晚間6點，自動觀測站中臺灣大學的日累積雨量348.5毫米最多，為當日測站之最，降雨延續較久，持續到晚間才漸緩。

▼截至4日晚間8點，台灣大學累積雨量達351毫米。（圖／氣象局）

▼台北市區午後大雷雨。（圖／記者林敬旻攝）