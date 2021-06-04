新一波鋒面明天抵台「雨更強」　彩雲颱風20:30解除海陸警

記者柯沛辰／綜合報導

今年第3號颱風彩雲強度持續減弱，暴風圈也進入恆春半島。中央氣象局預計，彩雲可能減弱為熱帶低壓，最快晚間8點40分解除陸上、海上颱風警報。不過，明天（5日）抵達的鋒面結構完整，會帶來更多、更廣的雨勢，不能掉以輕心。

氣象局4日下午針對基隆、宜蘭和雙北地區發布「國家級大雷雨警報」，傍晚也對台中、彰化、南投、雲林、嘉義等縣市發布大雷雨訊息。至於輕颱彩雲，有減弱成熱帶性低氣壓的趨勢，若無特殊變化，預計今晚8點30分解除海上、陸上警報。

不過，氣象局稍早發布豪雨特報，今晚台北市、南投縣有局部豪雨或大豪雨，基隆市、新北市、桃園市、新竹縣、雲林縣、宜蘭縣地區、台中市和嘉義縣山區則有局部大雨或豪雨；苗栗及彰化地區、恆春半島及其他山區則有局部大雨發生的機率。

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▼豪雨特報；點圖可放大。（圖／氣象局）

▲氣象局提醒，新一波梅雨鋒面周末到來，將比上一波帶來更多雨勢。（圖／記者屠惠剛攝）

氣象局預報員伍婉華表示，彩雲將減弱為熱帶性低氣壓，強度也下降，但今晚至明晨仍會經過恆春、綠島、蘭嶼、西南部、東半部等地，空曠及沿海地區也會出現強陣風、長浪，還請民眾特別注意。

伍婉華指出，雖然彩雲減弱，但新一波梅雨鋒面結構完整，周末會來到台灣上空，將比今天（4日）帶來更多、更廣的降雨，屆時西半部、東北部都會有陣雨或雷雨，降雨時間長，還有短時強降雨、豪雨，甚至南部山區也有局部大豪雨發生。

伍婉華說，這波鋒面跟上一波類似，但可能帶來更多降雨，預估下周一降雨才會開始趨緩，但鋒面仍在台灣上空，氣象局將持續關注，發布即時訊息給民眾。

▼氣象局預計，晚間8點30分解除海陸警報。（圖／中央氣象局）