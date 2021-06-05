124萬AZ疫苗來了！台日合作「十日寧靜作戰」揭密　美國也推了一把

▲日本捐贈台灣124萬劑AZ疫苗。（圖／路透社）

記者葉國吏／綜合報導

日本贈送124萬劑AZ疫苗在4日抵台，消息曝光後駐日代表謝長廷在臉書發文跟大家道歉，表示因為台灣「國家處境特殊」，所以在疫苗沒有上飛機前都有可能變卦，於是保密到底。根據了解，這次日贈疫苗是國安外交團隊總動員的成果，可以說是「十日寧靜作戰」，全程以最高機密來進行。

謝長廷3日晚間透過臉書發文指出，「給各位關心的好朋友：國家處境特殊，國際爭奪疫苗激烈，疫苗沒有上飛機前，都還可能變卦，長廷在第一線，眼看臺灣疫情擴大，威脅大家生命健康，也是心急如焚，守護這批疫苗安扺家鄉，實為最優先使命，職責所在，不得不保密到底，這段期間，針對關心朋友的詢問，無法和盤托出，一一給予滿意的回答，在此致歉！」

▲日本124萬劑AZ疫苗運出機艙畫面。（圖／讀者提供）

據悉，日本政府拍板4日提供台灣120萬劑AZ疫苗，「關鍵會議」就在一場由駐日代表謝長廷邀請美國駐日大使與前安倍首相輔佐到官邸餐敘。在這場意義重大的「美日台」三方餐敘會議後，總統蔡英文也立即下令啟動交涉，各系統包括副總統賴清德、台日關係協會會長邱義仁透過各自人脈跨海疏通，日本AZ疫苗助台任務在10天內達陣。

根據《中國時報》報導，一位不願具名的國安高層透露，這次日贈疫苗事件，從跨國法律合約談判，到外交保密低調斡旋，到掌控區域局勢穩定，可說台日雙方在十天內完成一項不可能的任務，而美國也是默默推了一把。