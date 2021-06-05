「美釋台疫苗」何時抵台？　白宮進一步回應

▲美國總統拜登。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者江今葉華盛頓4日專電

美國政府昨天宣布將釋出700萬劑疫苗到亞洲，其中包括台灣。至於疫苗的交付日期，白宮表示，會在出貨時正式公告更新。

美國總統拜登昨天宣布，將在6月底釋出到海外的8000萬劑疫苗中，將有700萬劑送往亞洲，其中包括台灣、印度、馬來西亞、越南等地。但對個別地區與國家的釋出數量與交付日期則未說明。

台灣媒體傳出給台灣的疫苗將在今明兩天出發。白宮新聞辦公室答覆中央社郵件詢問時表示，會在出貨時正式更新訊息。

駐美代表蕭美琴表示，疫苗的部分，美國一國對多國，在調度上還在安排中。相關細節美方這幾天會再說明。至於何時能交付台灣，蕭美琴表示，盡全力爭取美方加速。

美國國務院全球疫情因應與衛生安全協調官史密斯（Gayle Smith）今天在電話簡報上指出，要真正交付疫苗仍需要很多作業，經過許多步驟，會盡快將疫苗交付到各國。

至於實際交付各國的疫苗數量，她首先強調，這些疫苗並非作為商業用途，而是捐贈。各國實際能獲得的疫苗數量要再與各國政府及其公衛專家、COVID-19疫苗全球取得機制（COVAX）協商，了解各國的疫苗與接收計畫。

至於台灣與其他國家，史密斯表示，決定的依據會考量當地需求、急迫性與有效性。共享疫苗的目的是為了結束疫情大流行，不是為了爭取政治支持或其他因素，而是期望能盡快提高全球各地的疫苗覆蓋率。