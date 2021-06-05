錦鯉女王揭「交易指南」神比喻疫苗難題！　2萬人讚爆：長知識了

▲錦鯉女王分享「生意經驗」神比喻疫苗難題，在臉書上引發熱烈迴響。（圖／翻攝自臉書／鍾瑩瑩）

記者柯沛辰／綜合報導

台灣日前疫苗短缺，引起各界對於「捐疫苗」、「買疫苗」等議題的質疑聲浪。華錦顧問董事長「錦鯉女王」鍾瑩瑩2日分享平日交易SOP，以白話經驗來比喻疫苗採購可能遇到的困難，讓2.2萬網友讚爆，還有近8600次分享。

鍾瑩瑩在臉書表示，她偶爾會收到一些外國網友的私訊，內容不外乎是「我有很多錢」、「我想買你的錦鯉」、「願望清單一份」、「請給我報價」、「什麼時候可以寄給我」等幾句話。

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不過，看到這樣的來訊，她不會急著商談交易內容，而是會請對方先提供「進口國際機場及代號」、「本國營業執照影本」、「進口核准函影本」、「隔離檢疫飼養環境的照片」、「門店銷售環境照片+Google Maps定位」、「目前已採購的錦鯉照片」。

鍾瑩瑩說，通常會有80％的人已讀不回，20％的人繼續溝通，此時她才會繼續追問對方「是否有航班可以抵達」、「有無營業執照」、「有沒有進口核准函」、「有無隔離設備環境」、「門店狀況如何」，並做進一步討論。

鍾瑩瑩強調，她不是要刁難對方，而是要了解買家的採購條件、運輸條件、飼養條件、銷售條件、專業經驗後，才能放心的把產品賣給對方，以免日後出現消費糾紛，把責任通通推給她。

根據她的經驗，20％回應的人裡，有的成為了長期合作的客戶，有的只是同行要看報價單，有的只是小白想創業發財，有的純粹只是詐騙集團「來亂的」，當然也有人會說：「可以不要這麼複雜嗎？我現在跟妳訂，我給妳匯款，妳用DHL寄給我就好！」

鍾瑩瑩無奈地說，國際空運帶水的活動物，都有一定規範，要走海關檢疫檢查才能放行，空運期間也要訂特殊溫控倉位，包裝方式也要符合國際規定，「你該不會淘寶買習慣了，覺得買一隻活的海豚跟買一隻卡通海綿寶寶一樣簡單吧？」

她強調，錦鯉買賣不是誰給她寫信，她就能賣，也不是有錢就行，因為她還要考量合理利潤、好的品牌效益、賣給誰能有好的當地售後服務...「啊買一隻魚這麼麻煩？嘿啊，以此類推...買戰略物資疫苗應該更難才對。」

▲日本4日捐贈台灣124萬劑AZ疫苗，獲得外國媒體關注。（圖／路透社）

許多網友看完紛紛留言，「太專業了」、「持平不帶批評的論述，不負女王名號」、「這樣舉例大家就懂了」、「一堆不懂的人在罵政府刁難」、「事情真的不是平常人想得那麼簡單」、「我不懂錦鯉，但這個做事邏輯和方法，放諸四海皆準，讓事情運行順暢機會很高！」

不過，也有人持不同看法，「政府真的是卡在疫苗購買困難這一環嗎？」、「如果買方都能滿足您的要求，但買方政府要求您提供原廠授權書呢？」、「專業戰略物資有專家在處理，他們準備一年多了又是全國頂尖人才，不可能買不到…」

對此，鍾瑩瑩回應，她一開始只是分享自己的經驗，希望自己的朋友可以理解，有些事情真的不容易，沒想到迴響如此熱烈。她表示，歡迎大家理性討論、交流資訊，有時透過彼此驗證，雙方都能獲得更完整的訊息，無論回應內容是正面反面，只要是善意出發，都值得肯定鼓勵。

▼鍾瑩瑩2018年在日本標下一尾要價5500萬台幣、全世界最貴的錦鯉「S傳說」。