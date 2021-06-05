軍卡開進竹科！「護國神山群」篩檢站啟動　林智堅深夜長文萬人讚

▲竹科「社區篩檢站」昨日啟動。（圖／翻攝自Facebook／林智堅）



記者崔子柔／綜合報導

全台首座科學園區篩檢站昨（4）日在竹科啟用，新竹市長林智堅經過一天的啟動程序，深夜在臉書發長文向各界致謝，吸引超過萬人按讚。

「一台一台的迷彩軍卡，緩緩的駛進台灣半導體產業重鎮-新竹科學園區，國軍來了，大家心也安了」，林智堅發文表示，國軍弟兄在8個小時內搭建起50頂迷彩帳篷，「不只是守護國人健康的希望，也是防衛台灣半導體產業重鎮的防疫堡壘」。

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▲林智堅深夜PO感謝文。（圖／翻攝自Facebook／林智堅）



林智堅提到，「上週，我們打造全國第一座專責疫苗施打站，未來還有4座要進行，物資已經到了彈盡糧絕的困境」，雖然看得出同仁臉上的疲憊，他仍笑著向大家打氣，所幸老天爺疼惜，總統蔡英文提供國軍的人力協助，五大醫院也與市府密切聯繫，「怪手、工人也開始喀拉喀拉的整地，釘起了甲種圍籬，這空間裡的每個人，彼此並不認識，但都有著相同的信念」，今日才能完成這個「不可能的任務」，成功打造一座防疫堡壘。

林智堅指出，竹市、竹科與鄰近縣市不僅是共同生活圈，也是生命共同體，這一戰沒有人能置身事外，「夜深了，這裡的燈還沒熄，因為還有許多人在這裡守著，守著自己的崗位，要為明天的工作做最好的準備，因為他們知道這是為台灣，為家人，為防疫工作盡一份力的機會！」

文章至今已超過1.1萬人按讚，不少人感動地留言表示，「大家加油，一起努力守住各個區塊，感謝前線及專業人員，辛苦了，一起守護我們的寶島」、「看到中央和地方一條心，我們人民才安心！軍民一心，我們老百姓也會做好宅在家的重要任務。謝謝您們」、「感謝國軍弟兄在這疫情下不缺席，也感謝市長超前部署，辛苦了」。