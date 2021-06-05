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「辛普森殺妻案」辯護律師辭世 　享壽87歲

▲▼辛普森殺妻案律師貝里（F. Lee Bailey）87歲過世。（圖／路透）

▲辛普森殺妻案律師貝里（F. Lee Bailey）87歲過世。（圖／路透）

中央社洛杉磯3日綜合外電報導

前美式足球球星辛普森（O. J. Simpson）1995年因殺妻案被控雙重謀殺 卻無罪定讞，由多位知名律師組成的夢幻辯護團隊居功 厥偉，當年團隊要角之一的貝里今天辭世，享壽87歲。

貝里（F. Lee Bailey）的家屬指出，這位充滿傳 奇色彩的律師，在美國南部喬治亞州某個安寧病房過世 ，不過家屬並未具體說明死因。貝里向來在法庭表現一付盛氣凌人姿態而成為全美最知名律師之一。

▲美國一假釋委員會將在內華達州就美式足球明星辛普森案舉行假釋聽證會。（圖／達志影像／美聯社）

▲貝里幫助辯護的當事人辛普森（O. J. Simpson）。（圖／達志影像／美聯社）

辛普森於一段感念貝里的影音中表示，「他就是這 麼厲害、睿智、犀利」，並說「（貝里）堪稱是他那個 世代、我們當今的最棒律師」。

當年法院開庭審理辛普森殺妻案，貝里當庭修理一 名偵辦此案的洛杉磯警探而聲名大噪，指控對方操弄犯 罪現場證據以及心懷種族歧視動機，這番交叉詰問普遍 被視為辛普森得以脫身的關鍵。

美國整骨醫師謝柏德（Sam Sheppard）因殺妻案被 定罪判刑，貝里於1966年替謝柏德平反後，開展他專替 聲名狼藉當事人辯護的執業律師生涯，由哈里遜福特（ Harrison Ford）主演於1993上映的「絕命追殺令」（ The Fugitive），開拍靈感就是來自謝柏德案。

貝里經手的其他被輿論千夫所指最後卻無罪獲釋的 當事人還包括，越戰期間越南美萊村（My Lai）屠殺事 件當時的美國陸軍指揮官麥迪納（Ernest Medina）等 。

貝里1933年出生於麻州，成為頂尖律師前曾是個私家偵探，他擅長向公眾發表演說而且著作等身，回憶辛普森庭審的著作剛完稿。

雖然因經手的離奇大案屢屢勝訴而家喻戶曉，但也並非無往不利，貝里曾經歷認栽認賠的官司。他1996年 因藐視法庭而坐牢6週，生涯大部分在佛州和麻州執業 ，分別於2001年和2003年遭佛州和麻州撤銷律師資格。

貝里畢生梅開四度，育有3個孩子，他的兒子班德 利克斯．貝里（Bendrix Bailey）向美國多家媒體證實 父親辭世消息。

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