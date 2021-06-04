蘋果中國供應商「首超台灣」登榜首！　衛報：日益依賴美國勁敵

▲蘋果（Apple）是全球最大科技公司。（圖／路透）

記者吳美依／編譯

《日經新聞》公布蘋果（Apple）供應商名單的年度分析數據指出，此科技巨擘2020年的中國零件供應商數量，首次超越台灣供應商，登上榜首。英國《衛報》也指出，蘋果近年對於中國的依賴越來越深，此現象也突顯出華府說服企業減少依賴其競爭強敵的困難。

《日經新聞》自從2013年起幾乎每年公布相關數據，而最新報告中指出，儘管美國前總統川普對中國發起貿易戰，但蘋果2020年的中國與香港供應商數量仍高達51間，比2018年的42間更高，也首度超越台積電（TSMC）領銜、半導體產業蓬勃的台灣，登上榜首。

《衛報》也指出，蘋果是全球最大科技公司，2020年售出超過3億件設備，包括iPhones、Apple Watch、iPads以及Mac，營收數千億美元。但是，這樣的業務規模意味著，它將被中國的巨大生產基地及技職市場吸引，這是其他國家無法比擬的。

一名蘋果供應鏈的經理向《日經新聞》透露，中國供應商提供了對手難以競爭的價格，因此獲得成功，「他們願意接下其他人不願接受的低利潤業務……透過與蘋果合作逐漸升級，下次就能競標更多業務」。他也形容，成為蘋果供應商彷彿拿到一張「黃金門票」。

蘋果透過契約製造方式在他國生產設備，雖然為了實踐多元化，也試圖將生產鏈拓展至印度等亞洲國家，但重心仍在中國，富士康（Foxconn）、和碩（Pegatron）以及緯創（Wistron）聘請成千上萬工人在當地組裝設備與零件。其中，雖然富士康是台資企業，卻在中國接到更多蘋果訂單，對於中國大陸的依賴增加，儘管北京與華府關係近年惡化，此趨勢仍未改變。

《路透社》報導，蘋果近年從中國採購的晶片、線路以及電路板等原物料越來越多，且數量遠遠超過其他地方，在中國的契約製造工廠截至2019年也增加更多據點。舉例來說，富士康從2015年的19間工廠擴展到2019年的29間，和碩在此期間也從8間擴展到12間。

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