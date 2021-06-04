12歲男與14歲女撿到槍！　手持AK-47步槍和警察駁火對戰30分鐘

▲2名青少年拿到大批武器竟然和警方槍戰。（圖／翻攝自YouTube／Volusia Sheriff's Office）

記者李振慧／綜合報導

美國佛州日前發生駁火事件，然而手持AK-47步槍向警察開槍的人竟然是只有12歲的男童與14歲少女，雙方交戰的時間長達30多分鐘，最後少女在槍戰中槍，2人都被制伏，被起訴謀殺執法人員未遂等重罪。

事件1日發生在沃盧西亞郡(Volusia County)，警方下午5時接到兒童之家報案，12歲男童歐布萊恩(Travis O'Brien)與14歲少女傑克森(Nicole Jackson)逃走後失蹤，其中男童因為健康問題需要固定施打胰島素，讓警方立即展開協尋行動，晚間7時接獲消息，2名青少年闖入一棟民宅中躲藏。

警方向屋主電話確認，屋主表示家裡現在沒有人，但是放有大量武器，包含AK-47步槍、散彈槍等3支槍與600發子彈。大批警力晚間8時30分包圍民宅，然而2名青少年卻不願意乖乖被捕，還大膽向員警開槍。

傑克森後來手上拿著一把散彈槍走到車庫，被警方擊中後緊急送醫，目前已經脫離危險情況穩定。歐布萊恩因為被控一級企圖謀殺執法人員罪、武裝入室竊盜等罪，3日上午出庭應訊，他坦承，傑克森曾告訴他，「我會像玩《俠盜獵車手》(GTA)遊戲一樣，把一切都摧毀」，本案將於23日再次開庭審理。