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影／日本124萬劑AZ疫苗抵桃園機場　順利送達冷儲物流封緘檢驗

記者沈繼昌／桃園報導

由日本航空JL809班機運送124萬劑AZ疫苗，4日下午提前在1時58分抵達桃園國際機場，地勤人員迅速卸下裝有疫苗的17格溫控貨櫃，小心翼翼地運往華儲貨運站，裝載4輛貨車後送抵指定之冷儲物流中心等候檢驗封緘。據中央疫情指揮中心指揮官陳時中指出，已責成食藥署儘速辦理，讓疫苗盡快通過封緘檢驗，疫苗初步規劃分配給第一、二與三類施打對象，另外長照機構、75歲以上長者等也會盡快施打。

▲日本航空JL809班機載運124萬劑AZ疫苗下午1時58分抵達桃園國際機場，隨即卸貨準備送往海關。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲日本航空JL809班機載運124萬劑AZ疫苗下午1時58分抵達桃園國際機場，隨即卸貨準備送往海關。（圖／記者沈繼昌翻攝）

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▲日本航空JL809班機載運124萬劑AZ疫苗下午1時58分抵達桃園國際機場，地勤人員卸貨送往通關。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲日本航空JL809班機載運124萬劑AZ疫苗下午1時58分抵達桃園國際機場，地勤人員卸貨送往通關。（圖／記者沈繼昌翻攝）

日本政府向台灣提供124萬劑AZ疫苗，4日上午11時45分，由日航JL 809班次載運由東京成田機場起飛，提前在下午1時58分抵達桃園機場，分裝在17個盤櫃中AZ疫苗被卸下後，隨即運送到4輛冷凍貨車往冷藏物流中心等待檢驗封緘。

▲124萬劑AZ疫苗下午抵達桃園國際機場，隨即通關裝載入貨櫃專車。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲124萬劑AZ疫苗下午抵達桃園國際機場，隨即通關裝載入貨櫃專車。（圖／記者沈繼昌翻攝）

這批124萬劑AZ疫苗對台灣而言猶如「救命」疫苗也是國內疫情之及時雨，專機卸貨後完成通關程序，在航警局警車護送下，沿國道2號大園交流道送往大園區指定之冷儲物流中心，下午3時30分順利送達，總計共出動1輛7.5公噸與4輛18.5噸物流車負責運送，等待封緘檢驗後供國人施打。

▲124萬劑AZ疫苗由大園警分局與海關人員護送下，貨櫃車送往指定冷儲物流中心進行封緘檢驗。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲124萬劑AZ疫苗由大園警分局與海關人員護送下，貨櫃車送往指定冷儲物流中心進行封緘檢驗。（圖／記者沈繼昌翻攝）

中央疫情指揮中心指揮官陳時中表示，感謝日本政府，衛福部已責成食藥署儘速辦理，讓疫苗盡快通過封緘檢驗，疫苗初步規劃分配給第一、二與三類對象施打，另外，包括長照型機構、75歲以上長者等也會納入盡快施打，再往下開放包括慢性病患及國防相關單位，會請國防部與經濟部提出相關計畫。

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