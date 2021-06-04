北市已備好大規模接種計畫　黃珊珊喊話中央多分配一點疫苗

▲黃珊珊。（圖／北市府提供）

記者蘇晏男／台北報導

日本提供台灣的124萬劑AZ疫苗於4日下午1時58分運抵桃園國際機場。對此，台北市副市長黃珊珊晚間除在臉書感謝日本外，也向中央喊話，從整體的角度來說，台北跟新北的疫苗應該分配多一點，優先來施打。

黃珊珊在臉書上傳一則1分42秒短片，影片中她表示，今天要做一件非常重要的事情，就是要謝謝日本，這次很快速1百多萬劑送到台灣來，而且她知道消息的時候，疫苗就已經上飛機了。

黃珊珊認為，以前我們做的好事，真的會有好報，還記得311大地震時，台灣當時的捐款，讓日本人感到非常驚訝；她也開玩笑說，「不枉我們每年都去日本貢獻很多的國民民外匯」。

黃珊珊期盼，台灣跟日本其實是一個很特別的關係，德不孤必有鄰，希望我們平常做的好事，以後來是會有好報。

對於這批日本提供的AZ疫苗，黃珊珊認為，台北市應該會分到比較多，而北市其實也做好了大規模施打的準備，有39間醫療院所已簽約完畢，另外還包括有12個行政區的門診部門。

黃珊珊透露，因為台北市長柯文哲的指示，目前正在找大型的場館，也在做場勘，而北市已做好大規模疫苗接種的計畫，包括一組人要多少多少人、一段時間內可以打多少劑疫苗，「我們已經準備好了」。

最後，黃珊珊也喊話，台北市疫情態嚴重，所以從整體的角度來說，台北跟新北的疫苗應該分配多一點，優先來施打。