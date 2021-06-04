桃園確診每天2位數增加　 鄭文燦力喊守住防線：全力以赴

▲桃園市長鄭文燦4日表示，桃園確診數字維持兩位數其實已很不容易，因為調查後旅遊史多來自雙北，我們要支援雙北更要守住桃園防線。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

針對桃園市確診數字始終維持兩位數，3日還創下單日30確診新高，市長鄭文燦表示，桃園市龜山區有兩個群聚感染事件，所以數字加起來較高，因為緊鄰新北行政區，北北桃是同一生活圈，雙北是重災區，熱區不斷擴大，「我們要支援雙北，更要守住桃園防線，防疫團隊會全力以赴」。

面對媒體關心桃園確診數降不下來，原因在哪裡？鄭文燦指出，最近龜山有兩個群聚感染事件，所以數字累加起來較高，但整體居家隔離人數最高還是桃園區，龜山與桃園兩行政區鄰接新北的行政區，足跡上都會比較多，北北基桃是同一生活圈，雙北還是重災區，熱區也不斷擴大，我們要支援雙北，也要守護桃園。

[廣告]請繼續往下閱讀...

鄭文燦認為，桃園防線很重要，桃園能夠保持30個以下確診案件並不容易，因為調查後發現很多TOCC旅遊史來自雙北，有些則不容易調查，找不到傳播途徑，這也是為何桃園要三級管制原因，希望三級管制一致化，就因為有很多潛在個案與潛在傳播鏈，希望確保機構安全，各機構防護等級、防疫指引提升，也要確保家庭安全，家庭群聚要降低，但最根本來說就是社區感染，個人防護外要降低社區活動，包括跨縣市活動，如同端午節，我們不鼓勵旅居在外讀書或工作遊子回家，電話問安就好，減少跨縣市活動，端午節減少外出機會，今年端午節就是待在家裡，不外出、不聚會、不聚餐，這是最好過端午節方式。

▲桃園市長鄭文燦指出，我們要支援雙北，更要努力守住桃園防線。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦強調，這段時間確實桃園防線需要不漏接每顆球，這很辛苦，請防疫團隊全力以赴，雖然團隊在過去一年多時間非常有經驗也很用心，但雙北成為重災區，熱區不斷擴大，尤其是新北市，鄰近鶯歌區也列入熱區，所以，任何一個縣市都有可能成為下一個雙北。桃園防線已經守到第五個月，一定要守好，事實上過去經歷很多事件，都是採取擴大採檢、擴大隔離方式，讓社區風險降到最低，現在寧可多做不要少做，寧可多採檢也不要少採檢，寧可多隔離也不要少隔離，要以最高標準處理疫情的每個事件，希望三級管制讓整個台灣疫情往下掉，包括雙北、基隆市、桃園市最近、最密切同個生活圈，一定都要守住，這段時間對全國來講都是很大挑戰，守住桃園防線是非常關鍵，我們團隊會全力以赴。

►生火了！連我媽都用到發光

【更多新聞】

►影／桃機2日出境2586人創今年新高 她拎著行李坦言：就是去打疫苗

►桃園水情未脫離橙燈 鄭文燦：工業大戶未達節水目標強制鉛封

►影／桃園無罩男硬要丟垃圾！對清潔隊員動手又動口 被一腳踢翻倒地