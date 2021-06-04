視訊門診被「白嫖」！兒科醫看完病遭父母封鎖…崩潰喊：你沒給錢

▲陳木榮醫師視訊門診結束，竟遭病童父母封鎖。（圖／翻攝臉書／柚子醫師的育兒診療室 - Dr.陳木榮醫師）



記者柯振中／綜合報導

受到疫情影響，為了避免人與人接觸，許多醫院推行視訊門診。不過，小兒科醫師陳木榮日前透過視訊，替一名孩童診斷完病症以後，竟遭孩童家長「超惡劣對待」，事件被公開在網路上，引起公憤。婦產科醫師蘇怡寧看到，也在下方留言回應，「我們的信念就是，你只能白嫖我一次。」

陳木榮在臉書粉專「柚子醫師的育兒診療室 - Dr.陳木榮醫師」上分享，他好不容易透過視訊，替一名孩子診斷症狀，確定不是生大病，也不需要吃藥，終於鬆了一口氣。

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沒想到，才看完視訊門診，孩童的父母竟然直接封鎖診所的Line帳號，讓他相當傻眼，「沮喪的是，爸爸媽媽…你們還沒有付錢啊啊啊！」

▼陳木榮替孩童視訊看診，竟遭父母封鎖。（圖／記者洪巧藍攝）



依據陳木榮張貼的照片，他疑似打算傳訊息給孩童的父母，但上方顯示「此用戶已刪除LINE帳號或已封鎖您的帳號，無法傳訊息給對方」，令人哭笑不得。

事件在網路引起公憤，不少人留言痛斥，「在美國要先付錢才能視訊看診喔！不能相信人性啊啊啊啊啊啊」、「柚子醫師，建議視訊一開始就要先請病患出示健保卡並拍照」、「醫療不可以被這樣下流的使用，不可以縱容！」

對此，婦產科醫師蘇怡寧也在下方留言，「我們的信念就是，你只能白嫖我一次」，也意外引起熱烈討論，留言不到2個小時，就已經超過500個讚。