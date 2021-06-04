日本124萬劑AZ疫苗抵台！柯文哲PO「合體照」感謝：雙北一體

▲柯文哲盼雙北一體聯手抗疫。（圖／翻攝自Facebook／柯文哲，下同）

記者楊庭蒝／綜合報導

日本提供的124萬劑AZ疫苗在4日下午抵台，目前食藥署已進入進行封緘檢驗程序，力求在11日傍晚驗畢並核發封緘證明書。對此，台北市長柯文哲在同日晚間於臉書對日本至上謝意並表示，「雙北一體、台灣更要一體」，雙北是共同生活圈，應該要形成一個聯防區域。

柯文哲指出，今（4）日是一個充滿感謝的日子，感謝日本送來124萬劑的疫苗，在台灣對抗新冠肺炎疫情的路上提供協助。「感謝台北市各個醫院，努力擴充醫療量能，目前COVID-19專責病床已有1370床，足以處理目前新冠肺炎病人的醫療所需。」

此外，台灣在4日新增472例本土病例，其中分布地區以新北市227例最多，其次為台北市152例，疫情仍相當嚴峻。柯文哲對此表示，台北市已經持續增加專責防疫旅館，「我們建置了線上登錄系統，即時掌握空床數，讓床位調度更有效率。目前我們的政策是確診者盡量送去防疫專責旅館裡隔離，來減低家戶傳染之風險。」

柯文哲也強調，雙北是共同生活圈，應該要形成一個聯防區域。目前新北市的確診者都先送至台北市的防疫專責旅館，北市境內及周邊的中央集中檢疫所，全部交還給中央，讓中央統一調度支援新北。新北市送來北市加強版防疫專責旅館的個案，若有醫療需要轉去醫院時，也可就近轉台北市的醫院。

最後，柯文哲說道，雙北一體、台灣更要一體。今晚，台北101點起了暖暖的燈光，「我相信許多人都看到了，讓我們繼續存著感恩的心，感謝所有的關心。只要不分地域、國籍、同心協力、互助互信，我們終會戰勝疫情！」