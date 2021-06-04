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山根壓出口罩印！護理師「憔悴模樣」曝光　2萬人哭了：最美的臉龐

▲▼護理師下班後，模樣相當憔悴。（圖／江姓護理師授權提供）

▲江姓護理師下班後，模樣相當憔悴。（圖／江姓護理師授權提供）

記者柯振中／綜合報導

受到本土疫情影響，全台醫護疲於奔命，幾乎連休息的時間都沒有。一名江姓護理師張貼了下班時的照片，臉上充滿明顯的壓痕，憔悴的神情曝光，讓上萬網友感到十分心疼。

江姓護理師在個人臉書上發文，由於口罩悶著臉、加上生理期冒了痘痘，山根、臉頰有明顯的壓痕，加上忙碌的工作，卸除裝備後頭髮也十分凌亂。

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除此之外，江姓護理師還揭露上班時的狀況，不但只喝了2口水，就連有尿意也必須憋著，雙手過度使用酒精而乾裂，腦部也感覺到缺氧。

▼受到疫情影響，全台各地的醫護人員都相當辛苦。（示意圖／記者周宸亘攝）

▲▼救護車,醫療。（圖／記者周宸亘攝）

不過，就算是如此，隔天依然還是要上班，「明天見。」這也讓她呼籲，希望民眾能戴口罩、勤洗手、少外出，一起用行動挺醫護。

江姓護理師也向《ETtoday新聞雲》的記者說明，其實這種狀況是護理師的日常，且她並非專責人員，辛苦的程度與專責人員比起來，還是有差異。

儘管如此，江姓護理師憔悴的照片曝光，還是讓上萬人相當心疼，「最美的白衣天使，謝謝妳們」、「好不捨！台灣有妳們這些第一線的醫護人員真好！辛苦妳們了」、「最美麗的天使臉孔」、「疫情貢獻最大的不是別人，是您們，加油辛苦了。」

 
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