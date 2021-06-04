京元電67確診終於要停工2天！今夜班起大消毒　常日班下週分流

▲京元電4日午間宣布，至今日夜班開始停工2天，詳細細節仍待公布。（圖／京元電提供）

記者陳凱力／苗栗報導

京元電子竹南廠爆發群聚感染，日前爆出公司高層不給停工，不過因考量移工與員工的疑慮，4日京元電也宣布從今（6月4日）夜班到6月6日的日班各廠區停工2天，機台停機不關電，公司進行全面消毒，常日班下週起將執行分流，分在家上班與公司上班，共分3班每班預計上兩天。

「京元電子」累積67人確診，其中8名本國籍、59名菲律賓籍。中央流行疫情指揮中心今（4）日再公布苗栗新增51例確診，指揮官陳時中表示，該起事件不能等閒視之，會針對桃竹苗地區移工進行相關檢查，並展開全國移工總檢討，上午也成立前進指揮所，指派醫福會執行長王必勝進駐，協助控制疫情

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京元電表示，公司考量移工與員工的疑慮，初步決定今（6月4日）夜班到6月6日的日班停工2天，機台停機不關電，公司進行全面消毒，常日班下週起將執行分流，分在家上班與公司上班，共分3班每班預計上兩天。口罩也改成可使用醫療口罩進線。

至於詳細停工細節，仍帶下午後決議公布。

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