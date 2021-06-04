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花蓮婦PO「五金行全家中鏢」引恐慌　轉傳假訊息慘了

▲▼林姓婦人在line群組轉傳某間五金行一家全數感染了新冠肺炎。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

▲▼林姓婦人在line群組轉傳某間五金行一家全數感染了新冠肺炎。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

花蓮一名44歲林姓女子在line群組轉傳新城鄉某間五金行一家全數感染了新冠肺炎，造成部分民眾恐慌，經當地警方查證後，證實為疫情假消息，新城分局從速偵辦，通知林女到案說明後依法送辦。

▲▼林姓婦人在line群組轉傳某間五金行一家全數感染了新冠肺炎。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）
 
新城分局員警日前執行網路巡邏時，發現有民眾透過line群組轉傳新城鄉某間五金行全家染疫的訊息，警方立即展開調查，迅速向防疫主管機關查詢，證實為不實訊息，且已造成大衆恐慌。

▲▼林姓婦人在line群組轉傳某間五金行一家全數感染了新冠肺炎。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

▲▼警方約談婦人及相關人員釐清案情。

警方隨即著手調查，將林姓女子及相關涉及散播不實消息的民眾帶回詢問，並依違反「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第14條，散播有關嚴重特殊傳染性肺炎流行疫情之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人，函送花蓮地方檢察署偵辦。

▲▼林姓婦人在line群組轉傳某間五金行一家全數感染了新冠肺炎。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）
 
新城分局呼籲，全民共同防疫期間，相關訊息均以「中央流行疫情指揮中心」或各縣市政府發布訊息為準，散播未經查證的不實訊息，依「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第14條，可處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣三百萬元以下罰金，請大家不要以身試法。

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