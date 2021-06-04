中央指揮中心進駐京元電！防侵入社區　曾玟學：苗栗無集中檢役所　　

▲京元電日前爆發群聚感染，公司7300名員工將進行篩檢。（圖／京元電提供）

記者陳凱力／苗栗報導

京元電子竹南廠爆發群聚感染，民眾痛批地方政府不給力、無法有效控管疫情，苗栗縣議員曾玟學4日於臉書公布中央疫情指揮中心進駐京元電的消息、苗栗醫療與防疫能量，以及京元電目前採取措施，其中「苗栗的集中檢役所數量為0，仍無任何一間集檢所可使用」，也引發討論。

苗栗縣議員曾玟學4日午後於臉書貼文公布京元電相關防疫消息，

1. 指揮中心進駐：

陳時中指揮官今天早上和苗栗縣政府視訊會議。派駐醫療及社會福利機構管理會王必勝執行長擔任前進指揮官，衛福部防疫醫師進駐京元電子。此外，勞動部、科管局今天早上已經投入，準備採取封鎖策略避免與實體社區接觸。同時，CDC也已協助調度縣外集中檢疫所、縣內醫療資源、防疫旅舘的盤點及相關疫調指引的工作。

2. 昨日快篩狀況：

截至目前為止共45人確診，昨日進行了1915人快篩，共51人陽性反應。

3. 公司反應對策：

目前確認公司6/4起將停工兩天進行消毒，常日班下週起將執行分流，分在家上班與公司上班，共分三班每班預計上兩天。口罩改成可以使用醫療口罩進線。

4. 目前醫療與防疫量能 ：

負壓隔離病床8床，專責病床130床，占床率29.2%。防疫旅館150間，預備房間可至500間，入住量約30%，目前徵用「加強版防疫旅館」40房，初步規劃「快篩陽性到PCR檢測確診陽性」民眾過度收容使用。

[廣告]請繼續往下閱讀...

但另外一個需要關注的點，目前苗栗的集中檢役所數量為0，仍無任何一間集檢所可使用，之前地方便有提報給中央數個地點但都不適合，希望指揮中心入駐後，可以立刻加緊腳步進行。

5. 移工們狀態：

聽聞京元電竹南廠移工罷工中、銅鑼廠集體請假14天，其實移工們比我們還害怕生病，希望大家能同島一命，沒有人希望染疫，減少刻板印象發言，一起渡過這次的困難。

其中，曾玟學點出「苗栗的集中檢役所數量為0，仍無任何一間集檢所可使用」一事也引起苗栗人討論，「苗栗邊緣化好久，希望京元電破口能受到重視！」、「有中央進駐就安心一點，不然住在竹南真的怕死了！」、「唉⋯貴國太窮了，窮到沒檢疫所、窮到沒能力可以整合醫療資源、窮到衛生局沒有專業人員⋯苗栗國，加油！」。

►獲韓國設計獎、大範圍捕蚊 「聲寶捕蚊燈」

►曾玟學爆京元電逼上班 長官Line：無法配合不要勉強，但我會記住

►京元電風暴讓竹科動起來！各廠急喊：請支援篩檢 宣明智說話了

►新竹PUB超誇張！5小時內進出54人次 無視防疫禁業令偷營業



►竹市員工宿舍清零！2室友先後確診8人送防疫旅館 公司7同事隔離