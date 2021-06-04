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社會 社會焦點 保障人權

屏東按摩妹還在搞「連結」　冒染疫風險「昨天做1件」緊急快篩

記者陳崑福／屏東報導

嫁到台灣的越南林姓女子，利用在臉書社群招攬生意，在出租套房從事色情按摩並進行「人與人的連結」，里港警分局網路巡邏發現，3日下午逮獲，除依法開罰外亦將該女子帶至「里港社區COVID-19篩檢站」進行篩檢，呈現陰性反應，訊後依違反社會秩序維護法及傳染病防治法依法開罰。

▲里港警分查獲林姓外籍女子涉嫌從事色情按摩 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲里港警分查獲林姓外籍女子涉嫌從事色情按摩 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲里港警分查獲林姓外籍女子涉嫌從事色情按摩 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲▼保險套等證物。

▲里港警分查獲林姓外籍女子涉嫌從事色情按摩 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

隨著新冠疫情肆虐，政府通令全國特定行業暫停營業，但避免有漏網，縣長潘孟安及警察局局長李文章於防疫會議中通令各分局對於各項防疫工作仍絕不可鬆懈，特別是容易造成防疫破口之群聚行為、不戴口罩及暗中經營之色情業均是首要取締重點。

里港警方日前進行網路巡邏發現一林姓外籍女子租用出租套房作為營業場所，並利用臉書刊登廣告招攬生意，以半套1000元、全套1500元之代價從事色情按摩及性交易，經過多日蒐證於昨(3)日18時許在屏東縣鹽埔鄉某出租套房查緝到案，並當場查扣尚未開封保險套57個、潤滑液1條及性交易不法所得1500元，

雖該外籍女子體溫正常，亦無相關接觸史，但警方仍不敢輕忽，立即該女子帶至設置於里港河濱公園內的「里港社區COVID-19篩檢站」進行篩檢，呈現陰性反應，訊後依違反社會秩序維護法及傳染病防治法依法開罰。

據悉，69年次的林女，已離婚，取得台灣身分證，雖了解疫情嚴峻，供說為了生活，承租套房，於兩星期前利用臉書等媒體招攬生意，昨天下午有做一件全套生意，就被警方查獲。

分局長楊龍祥表示，圍堵疫情人人有責，防止疫情擴散為當前政府最重要的施政之一，任何非法人與人連結的色情交易都會強力取締，並呼籲汽車旅館、大廈、公寓及民宅出租套房管理員或委員會如發現違法情事應立即通報，共同防堵地下色情成為疫情破口。

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