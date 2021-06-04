彩雲颱風挾豪雨　南部、東南部嚴防農災：因應重點一次看

▲屏東縣政府 。（圖／記者陳崑福攝，資料照片）

記者陳崑福／屏東報導

受彩雲颱風影響，預計6月4、5日二天，南部地區、恆春半島及東南部(含蘭嶼、綠島)沿海空曠地區有較強陣風及豪雨，屏東縣政府籲請農友在田區作業時，務必注意自身安全並提早因應相關防災作業。

縣府農業處鄭永裕處長表示，未來颱風的侵襲路徑預報變動度大，呼籲農漁民密切注意新聞媒體所發布之天氣動態，位在低窪、易淹水蔬菜田，務必要強化排水設施；不耐雨害之葉菜、瓜果作物，應搭設塑膠棚或使用塑膠布覆蓋，果樹類則是九分熟成就要採收，以免含水量過高而引發受損的災情，花卉應移入設施內或加強覆蓋保護。

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在漁業部分，應檢視備用發電機能否正常使用，並適度調整水塘水量，清理洩排水路及水閘門，以防池水滿溢時，養殖物流失。海上箱網及定置漁業應檢修框架、浮球及網片並固定纜繩，減少海浪衝擊，必要時可考慮搶收養殖物，避免損失。畜牧業部分，請注意畜禽舍加固、電器設備防止因雨漏電，並維持備用發電機正常操作及周邊排水疏通。

縣長潘孟安特別指示農業處加強聯繫各鄉鎮市公所，倘有災情顯現，即依農業天然災害救助速報作業規定辦理，彙整提報行政院農業委員會協助受損農產業迅速復耕，以減輕農民經濟負擔。