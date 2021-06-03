彩雲變強了！全台水彈灌3天「大雷雨」轟2地區　登陸降雨時程曝

▲彩雲颱風強度稍增強，加速朝台灣逼近 。（圖／中央氣象局）



記者許力方／台北報導

今年第三號輕度颱風「彩雲」（Choi-Wan，香港命名）襲台，中央氣象局3日深夜11時30分齊發海上陸上警報，針對恆春半島、屏東發布陸上警報，課長林秉煜表示，颱風過去3小時有略為增強，預估4日（周五）清晨起就會開始降雨，午後出現大雷雨，西半部、大台北地區局部大雨或豪雨，有短延時強降雨發生，時間長且廣；颱風傍晚至晚間會通過南部陸地，因此午後至6日（周日）西半部東北部都持續有大雨或豪雨。

林秉煜說明，颱風未來將以時速18轉28公里速度，向北北東轉東北接近南方陸地，過去3小時有略為增強，但暴風半徑維持，預估4日傍晚將通過時南部陸地，屆時通過地區將嚴防強風豪雨。降雨部分，4日清晨起，恆春半島受颱風外圍影響，將有零星局部降雨，白天之後中南部有局部降雨，中午之前西半部山區、北部山區有雨，午後熱對流作用之下，西半部、大台北慎防大雨或豪雨，有短延時強降雨，下雨時間長較廣，將有午後大雷雨。

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林秉煜指出，隨著颱風傍晚至晚上通過台灣南部陸地，颱風走後外圍環流仍影響南部陸地，持續降雨，熱對流降雨一路到較晚都有明顯雨勢，因此4日下午與中午前後至晚間，一路到6日北邊鋒面南下，西半部、東北部都有局部大雨或豪雨。

▼彩雲恐穿過南部陸地，全台灌雨2地區慎防大雷雨、豪雨轟炸 。（圖／NCDR）



▼彩雲颱風海陸警報齊發！不排除登陸南部。（圖／中央氣象局）



4日下午到5日清晨是彩雲最接近台灣的時候，4日晚間8時颱風已經到達台灣近海或陸地附近，暴風圈將涵蓋南部一些縣市，目前已經針對恆春半島及屏東發布陸上警報，慎防強風豪雨。

彩雲暴風圈正逐漸朝東沙島海面及巴士海峽接近，海上警報範圍包含東沙島海面、巴士海峽、台灣海峽南部及東南部海面將受颱風威脅，預計4日風浪將逐漸增大，恆春半島、東南部及金門、馬祖沿海空曠地區將有較強陣風；西南部、東半部及恆春半島沿海地區將有長浪發生，受颱風外圍環流沉降作用影響，4日台東、花蓮地區高溫炎熱，局部將出現36度高溫。

氣象局觀測，3日深夜11時許，彩雲颱風位在鵝鑾鼻西南方約440公里海面上，稍加速以18轉28公里時速，向北轉東北移動，逐漸靠近恆春半島，近中心最大風速稍增強，每秒20公尺，相當於8級風，瞬間最大陣風每秒28公尺，相當於10級風，7級風暴風半徑80公里。

▼彩雲颱風過去3小時有稍微增強，並稍微加速往台灣逼近 。（圖／中央氣象局）



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