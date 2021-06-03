快訊／彩雲加速逼近「海陸警報齊發」！路徑恐穿南台　不排除登陸

▲彩雲颱風強度稍增強，加速朝台灣逼近 。（圖／翻攝NOAA）



記者許力方／台北報導

今年第三號輕度颱風「彩雲」（Choi-Wan，香港命名）襲台，中央氣象局3日深夜11時30分齊發海上陸上警報，因為彩雲的路徑西偏，且深夜有稍微加速，逐漸靠近台灣，且颱風減弱的速度比預期慢，不排除可能會登陸屏東。陸上警報地區包含：恆春半島及屏東應嚴加戒備並防強風豪雨。

4日下午到5日清晨是彩雲最接近台灣的時候，預報員表示，4日晚間8時颱風已經到達台灣近海或陸地附近，暴風圈將涵蓋南部一些縣市。彩雲過去3小時強度略為增強，並稍微加速向北北東轉東北移動，暴風圈正逐漸進入東沙島海面及巴士海峽，對恆春半島及屏東將構成威脅。目前已經針對恆春半島及屏東發布陸上警報，慎防強風豪雨。

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彩雲暴風圈正逐漸朝東沙島海面及巴士海峽接近，海上警報範圍包含東沙島海面、巴士海峽、台灣海峽南部及東南部海面將受颱風威脅，預計4日風浪將逐漸增大，恆春半島、東南部及金門、馬祖沿海空曠地區將有較強陣風；西南部、東半部及恆春半島沿海地區將有長浪發生，受颱風外圍環流沉降作用影響，4日台東、花蓮地區高溫炎熱，局部將出現36度高溫。

▼彩雲颱風海陸警報齊發！屏東、恆春半島慎防強風豪雨 。（圖／中央氣象局）



▼彩雲不排除登陸屏東 。



氣象局指出，4日午後的大雷雨，尤其各地山區及大台北地區容易有劇烈的短時強降雨，午後戶外活動請特別注意，此外，中南部、台東離颱風雲系比較近，也會不定時有些短暫雨。

氣象局觀測，3日深夜11時許，彩雲颱風位在鵝鑾鼻西南方約440公里海面上，以時速18轉28公里速度，向北轉東北移動，逐漸靠近恆春半島，近中心最大風速每秒20公尺，相當於8級風，瞬間最大陣風每秒28公尺，相當於10級風，7級風暴風半徑80公里。

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