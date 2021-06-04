快訊／彩雲颱風逼近！　全台15縣市豪大雨特報

▲全台15縣市豪大雨特報。（圖／翻攝中央氣象局）

記者葉國吏／綜合報導

彩雲颱風接近，受到外圍環流影響，氣象局針對全台15縣市發佈豪大雨特報，提醒易有短延時強降雨，今(4)日南投縣、雲林縣及嘉義縣山區有局部大雨或豪雨發生的機率，其他山區及恆春半島有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區慎防淹水。

豪雨特報：南投、雲林、嘉義

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大雨特報：台北、新北、桃園、新竹、苗栗、台中、台南、高雄、屏東、宜蘭、花蓮、台東