桃園一線殯葬人員將優先打疫苗　染疫亡24小時內緊急火化已5例

▲桃園市長鄭文燦4日上午召開防疫記者會，宣布殯葬業者也將納入優先施打疫苗的人員中。（圖／記者沈繼昌翻攝）



記者沈繼昌、林冠吟／桃園報導

本土疫情持續嚴峻，因確診新冠肺炎而不幸死亡的人數至4日為止，累計166人，死亡人數比SARS還多。根據傳染病防治法規定，新冠肺炎的確診者若不幸死亡必須要在24小時內火化完成，由於桃園目前已有5例確診火化的案例，為確保第一線殯葬業者的安全，桃園市長鄭文燦4日在防疫記者會上就宣布，將優先讓殯葬所的第一線人員優先接種疫苗。

台灣本土疫情仍相當嚴峻，因染上新冠肺炎而死亡的人數更是來到新高，不過根據傳染病防治法規定，新冠肺炎的確診者若不幸死亡必須要在24小時內火化完成，這也對第一線的殯葬業者形成挑戰。由於桃園目前已有5例確診者火化的案例，桃園市長鄭文燦宣布，為降低殯造業者的確診風險，市府目前已規定業者在執行火化任務時必須要穿著整套的防護衣才可以執行任務，未來也會將殯葬業者列入優先施打的對象，現階段也有人員已接種完成。

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▲根據傳染病防治法的規定，確診新冠肺炎死亡的患者，必須要在24小時內火化完成。（圖／示意圖／記者郭世賢翻攝）



至於日本所捐贈124萬劑的AZ疫苗將在4日下午抵台，桃園預計將可以分到多少劑？鄭文燦回應，目前還無法確定分配到的數量，相信中央有他的施打計畫，不過由於北北基桃為同一生活圈，一到三類人員必須優先施打，除殯葬人員與長照機構人員外，其中也包括機場跟航空業人員，不過由於機場工作人員施打率還偏低，因此市府希望能將桃園市的疫苗分配量與機場分配量分開計算。

根據現有規劃，目前一到三類優先施打疫苗的人員中，桃園市新增長照機構人員與殯葬業者，由於長照機構多數為免疫力較低的長者，因此未來將會規定居服員一律施打疫苗，包括尚未取得執照的居服員，一律以長照機構工作人員的身分施打疫苗，確保長照機構以外，居服員跟到家服務對象的安全。