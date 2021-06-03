桃園無罩男硬要丟垃圾！對清潔隊員動手又動口　被一腳踼翻倒地

▲桃園市張姓男子5月底酒醉後未戴口罩丟垃圾，龍潭區清潔人員勸導不聽，張卻不服取締。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市張姓男子屢次酒醉外出趴趴走，上月29日喝醉後聽見清潔車音樂，未戴口罩就拎著垃圾往外衝，清潔人員勸導外出必須戴口罩，張仗著酒意與對清潔人員謾罵不服指正，甚至上前動手，慘遭清潔隊員踢翻，警方隨後趕到現場，依違反傳染病防治法開單移送衛生局裁罰，另外，清潔隊員也對張提出妨害公務告訴，警方訊後移送桃檢偵辦。

▲桃園市張姓男子酒醉未戴口罩丟垃圾，清潔人員勸導不聽還逼近謾罵。（圖／記者沈繼昌翻攝）

龍潭警分局指出，65歲張姓男子上月29日在家喝酒，傍晚5時許聽見清潔車聲音，未戴口罩拎著垃圾出門倒垃圾，清潔隊員見其未戴口罩，要他趕快戴上口罩再來丟垃圾，張卻對清潔人員叫囂謾罵，清潔人員要張男保持安全距離，但張卻一步步逼近。

▲桃園市張姓男子日前酒醉後未戴口罩丟垃圾，龍潭區清潔人員勸導不聽，張上前動手。（圖／記者沈繼昌翻攝）

清潔人員拿出手機錄影採證，並指張男已妨害公務執行，張男聽了大怒質問「我哪有妨害公務？」還靠近清潔人員企圖動手，清潔人員推開張男，再度要張保持安全距離，但張卻仗著酒意逼近，還企圖動手，但慘遭清潔人員一腳踢翻，張隨後爬起企圖還擊，警方及時趕到現場。

員警認為張未戴口罩已明顯違反傳染病防治法，當場開立紀錄表移送衛生局裁罰，另外，清潔人員則對張男提出妨害公務告訴，警方訊後將張男妨害公務、妨害名譽等罪嫌移送桃檢偵辦。

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